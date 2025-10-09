مسؤول أممي: الأمم المتحدة ستخفّض عديد قواتها لحفظ السلام في العالم بنسبة 25 بالمئة

نيويورك-سانا

أعلن مسؤول أممي رفيع عن نية الأمم المتحدة خفض عديد قوات حفظ السلام التابعة لها حول العالم بنسبة 25 بالمئة في الأشهر المقبلة، وذلك بسبب نقص التمويل المتّصل بشكل رئيسي بالاقتطاعات الأمريكية.

وكان متوقّعاً أن تسهم الولايات المتحدة بـ 1,3 مليار دولار في إجمالي ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 5,4 مليارات دولار لفترة 2025-2026، لكنّ واشنطن أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستسهم بنصف المبلغ أي 682 مليون دولار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله: “سيتعيّن علينا إعادة (عناصر) إلى ديارهم، وخفض عديد قوات حفظ السلام من العسكريين والشرطيين بنحو 25 بالمئة أي ما بين 13 ألفاً و14 ألفاً من هؤلاء، وكذلك معداتهم، كما سيتأثر أيضاً عدد كبير من الموظفين المدنيين في البعثات”.

وأضاف: “نعلم أنه ستكون هناك عواقب في ما يتّصل بمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والعمل مع الطواقم الإنسانية أو أنشطة حفظ سلام أخرى”.

وتنشر الأمم المتحدة قوات حفظ سلام في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ولبنان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصحراء الغربية وغيرها من المناطق.