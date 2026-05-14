اجتماع في درعا يبحث الواقع الخدمي والأمني والتحديات التي تواجه العمل

درعا-سانا



بحث محافظ درعا أنور الزعبي وقائد الأمن الداخلي العميد حسام الطحان مع مديري المناطق وبعض مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية، الواقع الخدمي والأمني في المحافظة، والتحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها.





وتمت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس ‏في مبنى محافظة درعا، مناقشة العقبات التي تعيق سير العمل، وآليات التنسيق والخطط المقترحة للنهوض بالبنية التحتية والخدمات العامة بما فيها الحالة الأمنية، إضافة إلى بعض الملفات المرتبطة بطبيعة العمل المشترك بين المديريات والأمن الداخلي، والتحديات التي تواجه الواقع الأمني وسبل تعزيز الاستقرار وتحسين أداء المؤسسات.





وأكد العميد الطحان أن المحور الأمني يحتاج إلى جهد وعمل كبيرين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض تحديات تتطلب إعادة بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.



وأضاف: إن هناك حاجة لتغيير نظرة المجتمع لمفهوم الأمن، لافتاً إلى أن سلوك الأجهزة الأمنية للنظام البائد وممارساتها، كانت من الأسباب التي أشعلت الثورة، مؤكداً أهمية اعتماد نهج جديد يقوم على احترام المواطنين وتعزيز الأمن المجتمعي.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية، ومعالجة مشاكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية، والاستجابة لمطالب الأهالي بشكل مباشر.