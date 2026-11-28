موسكو-كييف-سانا
شهدت المواجهات الجوية والمعارك الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً ملحوظاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تسجيل 146 اشتباكاً بين القوات، وفقاً لما أعلنته هيئة الأركان الأوكرانية.
وذكرت وكالة «أوكرإنفورم» اليوم السبت نقلاً عن هيئة الأركان الأوكرانية، أن أعنف المعارك تركزت في محوري كوستيانتينيفكا وهوليايبوله، حيث كثفت القوات الروسية هجماتها، فيما أعلنت كييف التصدي لعشرات الهجمات على امتداد خطوط المواجهة في شرق البلاد وجنوبها.
من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، وفقاً لما نقلته «أوكرإنفورم»، إسقاط وتعطيل 141 طائرة مسيّرة من أصل 162 أطلقتها روسيا خلال الليل، فيما أصابت بعض المسيّرات أهدافاً داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدةً استمرار عمليات التصدي للهجمات الجوية حتى ساعات الصباح، مع بقاء عدد من المسيّرات في الأجواء.
استهداف منشآت نفطية روسية
وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية اليوم وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك عن تعرض منشآت نفطية على أراضيها لهجمات بطائرات مسيرة خلال الليل.
وأوضحت أن الهجمات شملت مصفاة نوفوشاختينسك النفطية في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المواقع.
وتعكس التطورات الأخيرة استمرار حالة الاستنزاف المتبادل بين موسكو وكييف مع اتساع نطاق المواجهات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة كأداة رئيسة في الحرب التي اندلعت في شباط عام 2022 وتحولت إلى صراع طويل الأمد ذي آثار أمنية واقتصادية امتدت إلى خارج حدود البلدين.