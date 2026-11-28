موسكو-كييف-سانا‏

شهدت المواجهات الجوية والمعارك الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً ملحوظاً ‏خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تسجيل 146 اشتباكاً بين القوات، وفقاً ‏لما أعلنته هيئة الأركان الأوكرانية.‏

وذكرت وكالة «أوكرإنفورم» اليوم السبت نقلاً عن هيئة الأركان الأوكرانية، أن ‏أعنف المعارك تركزت في محوري كوستيانتينيفكا وهوليايبوله، حيث كثفت القوات ‏الروسية هجماتها، فيما أعلنت كييف التصدي لعشرات الهجمات على امتداد خطوط ‏المواجهة في شرق البلاد وجنوبها.‏

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، وفقاً لما نقلته «أوكرإنفورم»، إسقاط ‏وتعطيل 141 طائرة مسيّرة من أصل 162 أطلقتها روسيا خلال الليل، فيما أصابت ‏بعض المسيّرات أهدافاً داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدةً استمرار عمليات التصدي ‏للهجمات الجوية حتى ساعات الصباح، مع بقاء عدد من المسيّرات في الأجواء.‏

استهداف منشآت نفطية ‏روسية

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية اليوم وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك عن تعرض ‏منشآت نفطية على أراضيها لهجمات بطائرات مسيرة خلال الليل.‏

وأوضحت أن الهجمات شملت مصفاة نوفوشاختينسك النفطية في مقاطعة روستوف، ‏إضافة إلى منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض ‏المواقع.‏

وتعكس التطورات الأخيرة استمرار حالة الاستنزاف المتبادل بين موسكو وكييف مع ‏اتساع نطاق المواجهات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة كأداة رئيسة في الحرب ‏التي اندلعت في شباط عام 2022 وتحولت إلى صراع طويل الأمد ذي آثار أمنية ‏واقتصادية امتدت إلى خارج حدود البلدين. ‏