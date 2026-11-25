توقيع اتفاقية تعاون بين المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني تاريخ النشر: 2026/11/25 10:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/25 10:43 صباحًا لتوفير عناء التنقل على الفلاحين من القرى والأرياف وتجنّبهم مخاطر حمل النقد الورقي وأعبائه.. توقيع اتفاقية تعاون بين المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني. مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟ توزيع 8 آلاف حقيبة وقرطاسية على الطلاب في عدة مناطق بالحسكة دعماً للعملية التعليمية المناطق الحرة السورية تدخل مرحلة جديدة مع تطوير البنية التحتية والربط اللوجستي 22 اعتداء منذ بداية 2026 على خطوط الطاقة.. ما هي الخسائر والتداعيات؟ وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المصرف الزراعي التعاونيشركة بيميرا لخدمات الدفع الإلكتروني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي الصالح: نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من مخلفات النظام البائد تحولٌ تاريخي انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية آخر الأخبار اقتصاد سوريا الذهب ينخفض 50 ليرة في السوق المحلية اقتصاد سوريا دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصحة انفوغراف توقيع اتفاقية تعاون بين المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني