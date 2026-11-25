لتوفير عناء التنقل على الفلاحين من القرى والأرياف وتجنّبهم ‏مخاطر حمل النقد الورقي وأعبائه.. توقيع اتفاقية تعاون بين ‏المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني.