تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية يكشف مسار 77.2 مليون يورو مرتبطة بالمجرم رفعت الأسد تاريخ النشر: 2026/11/22 6:32 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 6:32 مساءً تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية يكشف مسار 77.2 مليون يورو مرتبطة بالمجرم رفعت الأسد. وزارة الطاقة تدعو 207 عمال مفصولين بسبب الثورة لمراجعة المواقع المحددة لاستكمال الإجراءات شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة السجن 42 شهراً لسوري أدين بهجمات قرصنة إلكترونية لصالح النظام البائد الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المجرم رفعت الأسدصحيفة لوموند الفرنسية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان مقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية آخر الأخبار المحافظاتحمصمحليات وزير الداخلية يتفقد الخدمات والرعاية الصحية في سجن حسياء المركزي انفوغراف تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية يكشف مسار 77.2 مليون يورو مرتبطة بالمجرم رفعت الأسد دولي ترامب: اختراق FBI قد يكشف أموراً لم نكن نعرفها