أثينا-سانا

تمكن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت من انتشال جثتي مهاجرين ​وإنقاذ 41 آخرين في جزيرة غافدوس بالبحر ‌المتوسط، بينما نقل نحو ألف مهاجر آخر من قوارب قبالة جزيرة كريت إلى الشاطئ في أكثر ​من 12 عملية إنقاذ منفصلة خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة رويترز عن خفر السواحل قوله في بيان: إنه ⁠نقل أربعة من المهاجرين الذين عُثر عليهم ​في منطقة صخرية في غافدوس إلى جزيرة كريت ​القريبة لتلقي العلاج.

ومنذ أكثر من عام، باتت كريت وجزيرة غافدوس الصغيرة المجاورة ‏لها، بوابتي دخول ‏لطالبي اللجوء ‏في اليونان، والذين يُنقلون منهما إلى مراكز تنتشر في جزر عدة في ‏بحر ‏إيجه، حيث يتم النظر في طلباتهم تمهيداً لواحد من خيارين، استقبالهم في ‏البر ‏اليوناني، أو ترحيلهم‎.‎