أثينا-سانا
تمكن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت من انتشال جثتي مهاجرين وإنقاذ 41 آخرين في جزيرة غافدوس بالبحر المتوسط، بينما نقل نحو ألف مهاجر آخر من قوارب قبالة جزيرة كريت إلى الشاطئ في أكثر من 12 عملية إنقاذ منفصلة خلال 24 ساعة.
ونقلت وكالة رويترز عن خفر السواحل قوله في بيان: إنه نقل أربعة من المهاجرين الذين عُثر عليهم في منطقة صخرية في غافدوس إلى جزيرة كريت القريبة لتلقي العلاج.
ومنذ أكثر من عام، باتت كريت وجزيرة غافدوس الصغيرة المجاورة لها، بوابتي دخول لطالبي اللجوء في اليونان، والذين يُنقلون منهما إلى مراكز تنتشر في جزر عدة في بحر إيجه، حيث يتم النظر في طلباتهم تمهيداً لواحد من خيارين، استقبالهم في البر اليوناني، أو ترحيلهم.