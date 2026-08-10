لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه

دمشق-سانا
بحثت لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي آليات تفعيل مضامين الميثاق، ومتابعة خطوات تطبيقه، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين، برئاسة معاون وزير الأوقاف السوري أنس الموسى في مبنى الوزارة بدمشق.
وأوضحت وزارة الأوقاف في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، بما يسهم في تعزيز وحدة الخطاب الإسلامي وترسيخ مبادئ الميثاق وتحويلها إلى مسارات عملية.
وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الـ 16 من شباط الماضي برعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع، ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، الذي يعد عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سوريا بمختلف مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة.