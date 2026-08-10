لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه

047A5286 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه

دمشق-سانا

بحثت لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي آليات ‏تفعيل مضامين الميثاق، ومتابعة خطوات تطبيقه، وذلك خلال ‏اجتماع عقدته اليوم الإثنين، برئاسة معاون وزير الأوقاف السوري ‏أنس الموسى في مبنى الوزارة بدمشق‎.‎

وأوضحت وزارة الأوقاف في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير البرامج والمبادرات ‏المرتبطة بميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، بما يسهم في تعزيز ‏وحدة الخطاب الإسلامي وترسيخ مبادئ الميثاق وتحويلها إلى ‏مسارات عملية‎.‎
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وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الـ 16 من شباط الماضي برعاية ‏وحضور الرئيس أحمد الشرع، ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، ‏الذي يعد عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سوريا بمختلف ‏مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة‎.‎

047A5366 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه
047A5427 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه
047A5461 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه
047A5545 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه
047A5552 لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي تبحث آليات ‏تفعيل مضامينه
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