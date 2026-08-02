قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية، انتشرت في الساحة الرئيسية وسط البلدة، دون ورود معلومات عن أي حالة اعتقال.



وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم على طريق الحيران–الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً لتفتيش المارة والمركبات العابرة.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏