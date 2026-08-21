بوليفارد النصر في حمص.. مشروع حضري متكامل يدعم التعافي الاقتصادي والعمراني

حمص-سانا

أطلقت محافظة حمص مشروع بوليفارد النصر، بمركز المدينة بوصفه أحد المشاريع العمرانية والاستثمارية التي تعكس توجه المدينة نحو مرحلة جديدة من البناء والتعافي، وذلك بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى ومحافظ حمص مرهف النعسان، وشخصيات رسمية واقتصادية وفعاليات تجارية وثقافية.

تسهيلات للمشاريع لإنعاش الاقتصاد المحلي

ويأتي إطلاق المشروع بعد نحو أسبوع من انعقاد ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص، الذي شهد طرح الخارطة الاستثمارية للمحافظة، في خطة تهدف لتفعيل الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال للمشاركة في إعادة الإعمار.

وأكد محافظ حمص مرهف النعسان في كلمة له خلال انطلاق المشروع أن المشروع يمثل خطوة في مسيرة البناء وتجسيداً لإرادة التعافي، ورؤية لتحويل التحديات إلى فرص تلبي تطلعات أهالي حمص للحصول على سكن حديث ومتطور، مشدداً على أن المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة وتعمل على تذليل العقبات أمام المشاريع التي تخدم المواطنين وتنعش الاقتصاد المحلي.

فرص استثمارية واعدة في سوريا

بدوره أوضح رئيس الهيئة السورية للاستثمار رواد رمضان، أن إطلاق بوليفارد النصر يأتي بعد أسبوع من انعقاد ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص، مشيراً إلى أن الاستثمار يعني عملاً وإنتاجاً وسوقاً يتحرك واقتصاداً يستعيد عافيته.

ولفت رمضان إلى أن مسؤولية الدولة تتمثل في تهيئة البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، فيما تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية المبادرة، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية الواعدة موجودة، وأن المطلوب توافر رأس المال والخبرة والإرادة.

مشروع سكني وتجاري وسياحي متكامل

من جهته أوضح رفاعي حمادة رئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة المنفذة للمشروع في تصريح لمراسل سانا، أن بوليفارد النصر مشروع سكني وتجاري وسياحي وإداري متكامل، يضم نحو 2500 وحدة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، ضمن مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع للمباني فوق الأرض، إضافة إلى 250 ألف متر مربع للمواقف تحت الأرض توفر نحو 5 آلاف موقف.

في السياق أوضحت المهندسة دانا ماسوك من شركة «هيسكو»، الشريكة في التخطيط والتصميم العمراني للمشروع في تصريح مماثل، أن بوليفارد النصر صمم ليكون مجمعاً حضرياً متكاملاً يجمع السكن والأعمال والصحة والتجارة والترفيه والخدمات ضمن بيئة عمرانية واحدة.

وأشارت إلى أن المشروع يتوزع على قسمين رئيسيين، يضم الأول حديقة عامة بمساحة نحو 350 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة القسم السكني والتجاري نحو 160 ألف متر مربع، ويتضمن مباني وكتلاً سكنية بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السكان.

تعزيز عمل قطاعات البناء والتشييد

وبين رئيس مجلس إدارة شركة العمران رفاعي حمادة، أن المشروع يوفر بين 8 آلاف و10 آلاف فرصة عمل، مع إعطاء الأولوية لأبناء مدينة حمص، والاستعانة بعمالة من خارج المحافظة عند الحاجة، مشيراً إلى أن المواد الأولية المستخدمة في التنفيذ ستكون من السوق المحلية، بما يعزز حركة القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد ويدعم النشاط الاقتصادي في المدينة.

وأشار حمادة إلى أن تنفيذ المشروع يتم على ثلاث مراحل، تمتد الأولى ثلاث سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة سبع سنوات، موضحاً أن المدد الزمنية ترتبط بطبيعة المشروع، وتسليم المواقع الداخلة ضمنه، ولا سيما سوق الهال الحالي .

تنشيط الحركة العمرانية والتجارية والخدمية

من جهته رأى عمر حمام صاحب شركة للتسويق العقاري الإلكتروني في إسطنبول، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجالات البناء والتصميم المعماري وتوفير فرص العمل، ويمكن أن يسهم في ضخ نشاط اقتصادي جديد في حمص والاقتصاد السوري عموماً.

وأشار حمام إلى أن انعكاسات المشروع لن تقتصر على حدوده الجغرافية، بل يمكن أن تمتد إلى المناطق المحيطة بحمص، ولا سيما القرابيص وشارع الميماس ومنطقة سوق الهال والمنطقة الصناعية، من خلال تنشيط الحركة العمرانية والتجارية والخدمية فيها.

وتضمن حفل الإطلاق عرضاً مرئياً تناول مكونات المشروع وأهدافه ومخططه العمراني، إلى جانب نماذج ومخططات هندسية للوحدات السكنية، وفيلم قصير استعرض التحولات التي شهدتها مدينة حمص، وتطلعاتها إلى استعادة دورها العمراني والاقتصادي والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتعافي.

ويأتي مشروع بوليفارد النصر في سياق حراك استثماري وعمراني تشهده محافظة حمص، بعد طرح خارطتها الاستثمارية خلال ملتقى رجال الأعمال الأول.