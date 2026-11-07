المؤتمر التأسيسي لرابطة الأطباء السوريين في تركيا يبحث توحيد جهود الكفاءات الطبية

إسطنبول-سانا‏

استضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، المؤتمر التأسيسي لرابطة الأطباء ‏السوريين في تركيا، تحت شعار “نؤسس معاً.. لنترك أثراً”، بمشاركة رسمية سورية ‏وشخصيات أكاديمية وطبية تركية، بهدف توحيد جهود الكفاءات الطبية السورية وتعزيز ‏دورها المهني والإنساني.

وشارك في المؤتمر مدير إدارة المشاريع في وزارة الصحة الدكتور مصعب البريج، ‏ومدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور وسيم بطاح، وعضوا مجلس ‏الشعب الدكتور نزار المدني والدكتور نادر صنوفي، ونقيب أطباء سوريا الدكتور مالك ‏العطوي، ونقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة، وعميد كلية الطب بجامعة ‏إدلب الدكتور هيثم الأحمر، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية.‏

نقل العلم والخبرة إلى الداخل السوري

أكد الدكتور الخطيب في تصريح لمراسل “سانا” أن تأسيس الرابطة يمثل خطوة مهمة ‏لتوحيد جهود الأطباء السوريين في تركيا ضمن إطار مؤسسي يسهم في نقل العلم والخبرة ‏إلى الداخل السوري، مشيراً إلى أن الرابطة ستكون جسراً للتواصل بين الكفاءات الطبية ‏السورية في تركيا والمؤسسات الصحية في سوريا، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصحي ‏والارتقاء بخدماته.‏

وثمّن الخطيب ما قدمته الجمهورية التركية، قيادةً وشعباً ومؤسسات، من دعم للسوريين ‏خلال سنوات الثورة وما بعدها، ولا سيما في مجال التعليم والتأهيل الطبي، معرباً عن أمله ‏بأن تسهم الكفاءات التي تلقت تعليمها وتدريبها في تركيا في دعم عملية إعادة بناء القطاع ‏الصحي في سوريا.

مشاريع نوعية

من جانبه، أوضح رئيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا الدكتور عادل الصعيدي أن ‏المؤتمر يتوج نحو عام من العمل التحضيري، شمل سلسلة لقاءات تعريفية في 12 مدينة ‏تركية تضم أكبر تجمعات للأطباء السوريين، وانتهت بلقاء موسع في إسطنبول شهد ‏مشاركة أكثر من 150 طبيباً، جرى خلاله عرض رؤية الرابطة وأهدافها ومشاريعها ‏المستقبلية.‏

وأشار الصعيدي إلى أن الرابطة ستطلق عدداً من المشاريع النوعية، في مقدمتها برنامج ‏لتدريب الكوادر الطبية السورية داخل سوريا، بالتعاون مع أطباء أتراك ذوي خبرة، يتبعه ‏تدريب الأطباء المتميزين في المستشفيات التركية ومنحهم شهادات معترفاً بها من وزارتي ‏الصحة في البلدين.‏

وأضاف الصعيدي أن الرابطة تعمل أيضاً على مشروع لإنشاء أول وحدة متكاملة لزراعة ‏الكبد في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، بهدف الحد من اضطرار ‏المرضى للسفر إلى الخارج لإجراء هذا النوع من العمليات، والاستفادة من الخبرات ‏السورية العاملة في كبرى المستشفيات التركية لنقل التجربة إلى الداخل السوري.‏

دعم المبادرات الطبية والإنسانية

يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن تأسيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا، لتكون إطاراً ‏مهنياً يجمع الأطباء السوريين، ويسهم في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، ودعم ‏المبادرات الطبية والإنسانية، وبناء جسور التواصل مع المؤسسات الصحية والأكاديمية ‏داخل سوريا وخارجها.‏

وتضمن المؤتمر جلسات تعريفية وحوارية تناولت رؤية الرابطة وأهدافها المستقبلية، ‏وناقشت سبل تطوير العمل الطبي وتعزيز الشراكات بين الكفاءات الطبية السورية، بما ‏يخدم مسار النهوض بالقطاع الصحي.‏

ويُقام المؤتمر في جامعة ابن خلدون بإسطنبول، بدعم من عدد من الجهات الراعية حيث ‏تتولى شركة ‏GMD‏ للخيوط الجراحية ووكيلها في سوريا مؤسسة كبول التجارية الرعاية ‏الذهبية للمؤتمر، فيما تشارك حلويات السلطان راعياً فضياً.‏

وكانت رابطة الأطباء السوريين في تركيا، نظمت في تموز الماضي، ملتقىً تعريفياً في ‏مدينة إسطنبول، ضمن سلسلة ملتقيات تقام في عدد من المدن التركية، بهدف التعريف ‏بالرابطة ومؤسسيها ورؤيتها ومشاريعها، إلى جانب دعوة الأطباء السوريين إلى المشاركة ‏في المؤتمر التأسيسي.