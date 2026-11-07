المؤتمر التأسيسي لرابطة الأطباء السوريين في تركيا يبحث توحيد جهود الكفاءات الطبية

إسطنبول-سانا
استضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، المؤتمر التأسيسي لرابطة الأطباء السوريين في تركيا، تحت شعار “نؤسس معاً.. لنترك أثراً”، بمشاركة رسمية سورية وشخصيات أكاديمية وطبية تركية، بهدف توحيد جهود الكفاءات الطبية السورية وتعزيز دورها المهني والإنساني.
وشهد المؤتمر حضور معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حسين الخطيب، وبلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون، إلى جانب السفير السوري في الجمهورية التركية فادي القاسم، والقنصل العام للجمهورية العربية السورية في إسطنبول الدكتور خالد الهنداوي، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء مجلس الشعب ونقباء المهن الطبية والأطباء والأكاديميين السوريين.
وشارك في المؤتمر مدير إدارة المشاريع في وزارة الصحة الدكتور مصعب البريج، ومدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور وسيم بطاح، وعضوا مجلس الشعب الدكتور نزار المدني والدكتور نادر صنوفي، ونقيب أطباء سوريا الدكتور مالك العطوي، ونقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة، وعميد كلية الطب بجامعة إدلب الدكتور هيثم الأحمر، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية.
نقل العلم والخبرة إلى الداخل السوري
أكد الدكتور الخطيب في تصريح لمراسل “سانا” أن تأسيس الرابطة يمثل خطوة مهمة لتوحيد جهود الأطباء السوريين في تركيا ضمن إطار مؤسسي يسهم في نقل العلم والخبرة إلى الداخل السوري، مشيراً إلى أن الرابطة ستكون جسراً للتواصل بين الكفاءات الطبية السورية في تركيا والمؤسسات الصحية في سوريا، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته.
وثمّن الخطيب ما قدمته الجمهورية التركية، قيادةً وشعباً ومؤسسات، من دعم للسوريين خلال سنوات الثورة وما بعدها، ولا سيما في مجال التعليم والتأهيل الطبي، معرباً عن أمله بأن تسهم الكفاءات التي تلقت تعليمها وتدريبها في تركيا في دعم عملية إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا.
مشاريع نوعية
من جانبه، أوضح رئيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا الدكتور عادل الصعيدي أن المؤتمر يتوج نحو عام من العمل التحضيري، شمل سلسلة لقاءات تعريفية في 12 مدينة تركية تضم أكبر تجمعات للأطباء السوريين، وانتهت بلقاء موسع في إسطنبول شهد مشاركة أكثر من 150 طبيباً، جرى خلاله عرض رؤية الرابطة وأهدافها ومشاريعها المستقبلية.
وأشار الصعيدي إلى أن الرابطة ستطلق عدداً من المشاريع النوعية، في مقدمتها برنامج لتدريب الكوادر الطبية السورية داخل سوريا، بالتعاون مع أطباء أتراك ذوي خبرة، يتبعه تدريب الأطباء المتميزين في المستشفيات التركية ومنحهم شهادات معترفاً بها من وزارتي الصحة في البلدين.
وأضاف الصعيدي أن الرابطة تعمل أيضاً على مشروع لإنشاء أول وحدة متكاملة لزراعة الكبد في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، بهدف الحد من اضطرار المرضى للسفر إلى الخارج لإجراء هذا النوع من العمليات، والاستفادة من الخبرات السورية العاملة في كبرى المستشفيات التركية لنقل التجربة إلى الداخل السوري.
دعم المبادرات الطبية والإنسانية
يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن تأسيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا، لتكون إطاراً مهنياً يجمع الأطباء السوريين، ويسهم في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الطبية والإنسانية، وبناء جسور التواصل مع المؤسسات الصحية والأكاديمية داخل سوريا وخارجها.
وتضمن المؤتمر جلسات تعريفية وحوارية تناولت رؤية الرابطة وأهدافها المستقبلية، وناقشت سبل تطوير العمل الطبي وتعزيز الشراكات بين الكفاءات الطبية السورية، بما يخدم مسار النهوض بالقطاع الصحي.
ويُقام المؤتمر في جامعة ابن خلدون بإسطنبول، بدعم من عدد من الجهات الراعية حيث تتولى شركة GMD للخيوط الجراحية ووكيلها في سوريا مؤسسة كبول التجارية الرعاية الذهبية للمؤتمر، فيما تشارك حلويات السلطان راعياً فضياً.
وكانت رابطة الأطباء السوريين في تركيا، نظمت في تموز الماضي، ملتقىً تعريفياً في مدينة إسطنبول، ضمن سلسلة ملتقيات تقام في عدد من المدن التركية، بهدف التعريف بالرابطة ومؤسسيها ورؤيتها ومشاريعها، إلى جانب دعوة الأطباء السوريين إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي.