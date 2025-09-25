سوريا وأوكرانيا توقعان بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية

نيويورك-سانا

وقعت سوريا وأوكرانيا اليوم بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية أحمد الشرع ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقع عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندري سيبيا.

وفي منشور على منصة (X) رحب زيلينسكي بهذه الخطوة المهمة معرباً عن استعداد بلاده لدعم الشعب السوري في مساره نحو الاستقرار.

وقال زيلينسكي: “خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع، ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية التي تواجهها الدولتان، وأهمية التصدي لها، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين”.