وزارة الصحة تبحث تطوير المنظومة الدوائية في سوريا في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا



نظمت وزارة الصحة ورشة عمل متخصصة لتطوير المنظومة الدوائية في سوريا، برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع ابن النفيس بدمشق.



وتهدف الورشة وفق ما ذكرت وزارة الصحة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، إلى بحث سبل تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية في القطاع الدوائي، ووضع خارطة طريق للارتقاء بجودة الخدمات الدوائية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد بغدادي أن هذه الورشة تشكّل خطوة محورية في مسار تحديث القطاع الدوائي، مشيراً إلى أن خارطة الطريق المعتمدة ستدعم جهود الوزارة في تأسيس الهيئة السورية للدواء، بما يعزز جودة وسلامة وفعالية المنتجات الدوائية، ويرسّخ مفهوم الأمن الدوائي، ويدعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.





بدوره، عرض المدير التنفيذي لمنظمة كواميد (QUAMED) إدوارد ڤريكه، نتائج تطبيق أداة التقييم العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمستخدمة لقياس مستوى نضج الوظائف التنظيمية والرقابية في وزارة الصحة تمهيداً لتأسيس هيئة دواء سورية.



وأوضح أن التقييم بدأ قبل أشهر بالتعاون مع فريق الوزارة، وأن خارطة الطريق والخطة التنفيذية الموضوعة تهدف للوصول إلى مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3)، مؤكداً ثقته بتحقيق هذا الهدف.



وكانت وزارة الصحة السورية، نظمت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في السابع عشر من حزيران الماضي، ورشة تدريبية تناقش أخلاقيات مهنة الطب وآليات المساءلة في القطاع الصحي.