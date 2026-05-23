صناعة “الكوشوك” نموذج للحرف التقليدية في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا‏

‏تشكل ورش حرفة صناعة “الكوشوك” في معرة النعمان بريف إدلب ‏نموذجاً للحرف التقليدية التي تجمع بين البعدين الاقتصادي لجهة توفير ‏فرص عمل والبيئي عبر إعادة تدوير العجلات التالفة وتحويلها إلى أدوات ‏عملية بدل رميها كنفايات، في مدينة تحاول التعافي وإعادة ورش الإنتاج ‏بعد سنوات من الدمار.

وصناعة “الكوشوك” أو ما يعرف محلياً ب”الزنابيل والدراميل البلاستيكية”، ‏هي عمل يدوي يعتمد على إعادة تدوير الإطارات المهترئة، والمستخدمة ‏في نقل الأتربة والأدوات الحادة والمواد الزراعية، إضافةً لاستعمالها في ‏الأعمال الزراعية وخاصة في موسم الزيتون في ريف إدلب الشمالي ‏الغربي، وتعتمد بالكامل على مواد أولية متوافرة محلياً وبكلفة منخفضة.‏

حرفيون حافظوا على المهنة

وفي رحلة استمرت على أربعة عقود يواصل إبراهيم الطعمة من أبناء مدينة ‏معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي عمله في ورشته، متمسكاً بحرفة تقليدية ‏قاومت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وشارفت على الاندثار، لكنها ‏ظلت حاضرة بفضل إخلاص أصحابها لها، رغم تراجع كثير من المهن ‏اليدوية.‏

يقول الطعمة لـ سانا: “تعلمت الحرفة منذ الصغر، وما زلت أزاولها منذ 40 ‏عاماً، وحرصت على توريثها لأولادي وأقاربي، وحافظت هذه الحرفة على ‏وجودها لأن منتجاتها وخاصة “الزنبيل والدرملية” ما زالت حاضرة بقوة في ‏السوق المحلية، كما يتم تصدير بعض المنتجات إلى عدد من الدول، فيما ‏يتم استهلاك بقية المنتجات محلياً لأغراض البناء والزراعة”.‏

ويضيف الطعمة: “إن صناعة الكوشوك تتميز باعتمادها على مواد أولية ‏متوافرة محلياً وبكلفة منخفضة قوامها الإطارات التالفة، ما يجعلها مصدر ‏دخل ثابت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا تحتاج إلى رأسمال ‏كبير، ومستلزماتها متوافرة باستمرار، كما أن إعادة تدوير الإطارات التالفة، تقلّل من تكدسها في الأحياء والطرقات”.‏

حاجة السوق لها أسهم باستمرارها

ويرى الحرفي الطعمة أن معظم المهن اليدوية في معرة النعمان تراجعت مع ‏سنوات الحرب والنزوح ودخول البضائع الجاهزة إلا أن حرفة صناعة ‏الكوشوك بقيت مستمرة نظراً لحاجة السوق المحلية لها وانخفاض كلفتها، ‏معتبراً أن استمرارها مرهون بدعم بسيط لتأمين المواد الأولية وتسهيل ‏تسويق المنتج.‏

‏ ‏

ولم يكن عماد العمشة، من أهالي معرة النعمان، أقل شغفاً بالمهنة من ابن ‏مدينته الطعمة، حيث أوضح أنها حرفة قديمة ورثها عن آبائه وأجداده، ‏وتنتج نحو عشرين صنفاً، منها “زنابيل” تستخدم كمعالف للمواشي التي يتم ‏تصديرها إلى السعودية والأردن والعراق، وأخرى لمحامص الموالح ‏ولمحلات الخضار والفواكه، واستخراج المياه يدوياً من الآبار المنزلية، ‏إضافة لتصنيع حبيبات لفرش أرضية الملاعب ناتجة من طحن السطح ‏الخارجي للإطارات.‏

‏ ‏

ووفق العمشة يعمل حالياً في هذه الحرفة ما يقارب خمس العائلات في ‏المنطقة، موضحاً أن الحرفة تدر دخلاً مقبولاً وتواجه بعض المعوقات منها ‏ضعف التصدير نتيجة ارتفاع الضريبة الجمركية عليها، وقلة اليد العاملة ‏الراغبة في العمل بهذه الحرفة الشاقة نوعاً ما، مشدداً في الوقت نفسه على أنه رغم الصعوبات، تبقى مهنة تراثية ليس من السهل التخلي عنها.‏

وشهدت مدينة معرة النعمان تراجعاً كبيراً في عدد الحرف اليدوية خلال ‏السنوات الماضية، بسبب الحرب والنزوح ودخول البضائع المصنعة، لكن ‏بعض الحرف التراثية المرتبطة بالحاجة اليومية للأهالي، وتاريخ مدنهم ‏وآبائهم وأجدادهم مثل صناعة الكوشوك، نجحت في البقاء واستمرت كمصدر ‏رزق رئيسي لعائلات.‏

ولا تزال الحرفة تعتمد على العمال اليدويين، حيث تعد ورش الكوشوك في ‏معرة النعمان نموذجاً للحرف التقليدية الصامدة أمام سيطرة الصناعات ‏الجاهزة، وتبقى جزءاً من الهوية المهنية للمدينة.‏