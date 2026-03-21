محافظ الحسكة: ندين أي سلوك يمس بالوحدة الوطنية وندعو لعدم الانجرار إلى الفتنة

الحسكة-سانا

أدان محافظ الحسكة نور الدين أحمد أي سلوك غير مسؤول من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية، ويضعف التماسك بين مختلف مكونات وأطياف المجتمع السوري.

ودعا المحافظ في تصريح له اليوم السبت جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية واحترام الرموز الوطنية وعدم الانجرار إلى الفتنة.

وكان أحد الأشخاص أقدم على إنزال العلم الوطني خلال احتفالية عيد النوروز في عين العرب بريف حلب اليوم السبت وهو ما أثار احتجاجات شعبية في عدد من المناطق استنكاراً للمساس برمز وحدة البلاد وكرامتها حيث تعهدت قيادة الأمن الداخلي في حلب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية.