انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم الخميس، في الصالة الرياضية بمدينة اللاذقية، بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات لرياضة الكاراتيه، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات مختلف المحافظات، وذلك ضمن منافسات تستمر حتى السادس والعشرين من نيسان الجاري.

وشهدت البطولة حضوراً لافتاً لنخبة من الأبطال الواعدين في مختلف الفئات العمرية، حيث انطلقت المنافسات وسط أجواء حماسية عكست روح التحدي والإصرار لدى المشاركين، الذين قدموا مستويات فنية مميزة جسّدت مهاراتهم وانضباطهم الرياضي.

وبيّن مدير دائرة ألعاب القوة في اللاذقية عمر دروبي، في تصريح لـ سانا، أن البطولة تُقام ضمن الخطة السنوية للاتحاد العربي السوري للكاراتيه، وتشمل الفئات العمرية (تحت 10 و12 و14 عاماً) للذكور والإناث، وتتضمن منافسات في الكاتا والقتال.

من جهته، نوه عضو المكتب التنفيذي لقطاع الرياضة في محافظة اللاذقية خالد أبوعلي، بالمشاركة الكبيرة في البطولة والتي تجاوزت 500 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات.

بدوره، أشار محمد شحادة، عضو إدارة نادي النضال من دمشق، إلى مشاركة ناديه بـ 28 لاعباً ضمن مختلف الأوزان والفئات العمرية، معبّراً عن أمله بتحقيق نتائج متقدمة، ومشيداً بحسن التنظيم والأجواء التنافسية منذ اليوم الأول.

وتُعد بطولات الجمهورية للأندية والبيوتات في رياضة الكاراتيه من أبرز الفعاليات الرياضية المحلية، حيث تسهم في توسيع قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الشابة، إلى جانب تعزيز روح المنافسة والانضباط لدى اللاعبين، وتشكل هذه البطولات محطة مهمة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية، بما يدعم حضور سوريا في المشاركات الإقليمية والدولية.