ثقافة دير الزور تنظم ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة آفة المخدرات الخطرة

إصابة ثلاثة أشخاص بانهيار مبنى قيد الإنشاء في حي المعادي بمدينة حلب
توزيع 1000 طن من الحطب على الأهالي المقيمين في المخيمات بريف المحافظة ضمن حملة “الوفاء لإدلب
في اليوم الثاني من الملتقى الصيدلاني بدمشق.. التركيز على الرقابة الدوائية
فعالية في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية للأطفال بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وفد قضائي سوري يختتم زيارته إلى ألمانيا بلقاء موسّع مع عدد من ممثلي الجمعية الألمانية للقضاة
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