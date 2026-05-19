وزير التعليم العالي يبحث في لندن مع عدد من نظرائه ‏سبل التعاون والشراكة الأكاديمية مع سوريا‎

لندن-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي في لندن اليوم الثلاثاء، مع عدد من وزراء التعليم ‌‏المشاركين في أعمال المنتدى العالمي للتعليم 2026، ‏الذي تستضيفه العاصمة البريطانية، سبل التعاون ‏والشراكة الأكاديمية ‏والثقافية والعلمية مع سوريا‎.

وخلال مشاركته، في فعالية رسمية ضمن أعمال المنتدى، ‏أُقيمت في “لانكستر هاوس‎” Lancaster House ‌‏(قصر ‏تاريخي ‏فخم وسط العاصمة البريطانية لندن)، برعاية ‏وزيرة الدولة للتعليم والمرأة والمساواة في المملكة ‏المتحدة بريدجيت فيليبسون، ‏أجرى الوزير الحلبي عدة ‏لقاءات عمل مع عدد من وزراء التعليم المشاركين من ‏بينهم وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ‏ريمة كرامي، ‏ووزراء التعليم في كل من ليبيا ومصر والأردن وغانا ‏وموريتانيا وأذربيجان، إضافة إلى عدد من البعثات ‌‏الأوروبية‎.

وتم خلال هذه اللقاءات، بحث سبل التعاون والشراكة ‏الأكاديمية والثقافية والعلمية مع الجمهورية العربية ‏السورية في مختلف ‏مجالات التعليم العالي والبحث ‏العلمي‎.

وشهدت الفعالية التي أقيمت بحضور وزراء التعليم ‏العالي والتربية والتعليم من مختلف دول العالم، عقد ‏جلسات ونقاشات ‏تناولت تعزيز أنظمة التعليم الشاملة ‏والمستقبلية وتطوير التعاون الأكاديمي والتعليمي بين ‏الدول‎.

وكان الوزير الحلبي عقد أمس اجتماعاً على هامش ‏المنتدى مع مدير مجموعة البنك الدولي للتعليم ‏والمهارات كريستيان ‏بودويغ، جرى خلاله بحث واقع ‏التعليم العالي في سوريا والتحديات التي تواجه الجامعات ‏والمؤسسات التعليمية والمشافي ‏الجامعية بعد سنوات ‏طويلة من الحرب والاستنزاف‎.

وتشارك سوريا في المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي ‏تستضيفه ‏العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين ‌‏الـ 17 والـ ‌‏20 من شهر ‏أيار الجاري، وذلك في إطار الجهود ‏الوطنية الرامية إلى تطوير ‏المنظومة التعليمية، وتحديث ‏المناهج، وتعزيز ‏التحول الرقمي، ‏وبحث توظيف تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية‎.

ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى إلى جانب ‏الوزير الحلبي، وزير التربية والتعليم محمد ‏عبد الرحمن ‏تركو، وعدداً ‏من المعاونين والمسؤولين‎.