وزير التعليم العالي يبحث في لندن مع عدد من نظرائه ‏سبل التعاون والشراكة الأكاديمية مع سوريا‎

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في لندن اليوم الثلاثاء، مع عدد من وزراء التعليم المشاركين في أعمال المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية، سبل التعاون والشراكة الأكاديمية والثقافية والعلمية مع سوريا.
وخلال مشاركته، في فعالية رسمية ضمن أعمال المنتدى، أُقيمت في “لانكستر هاوس” Lancaster House (قصر تاريخي فخم وسط العاصمة البريطانية لندن)، برعاية وزيرة الدولة للتعليم والمرأة والمساواة في المملكة المتحدة بريدجيت فيليبسون، أجرى الوزير الحلبي عدة لقاءات عمل مع عدد من وزراء التعليم المشاركين من بينهم وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريمة كرامي، ووزراء التعليم في كل من ليبيا ومصر والأردن وغانا وموريتانيا وأذربيجان، إضافة إلى عدد من البعثات الأوروبية.
وتم خلال هذه اللقاءات، بحث سبل التعاون والشراكة الأكاديمية والثقافية والعلمية مع الجمهورية العربية السورية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وشهدت الفعالية التي أقيمت بحضور وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم من مختلف دول العالم، عقد جلسات ونقاشات تناولت تعزيز أنظمة التعليم الشاملة والمستقبلية وتطوير التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الدول.
وكان الوزير الحلبي عقد أمس اجتماعاً على هامش المنتدى مع مدير مجموعة البنك الدولي للتعليم والمهارات كريستيان بودويغ، جرى خلاله بحث واقع التعليم العالي في سوريا والتحديات التي تواجه الجامعات والمؤسسات التعليمية والمشافي الجامعية بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف.
وتشارك سوريا في المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ 20 من شهر أيار الجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث المناهج، وتعزيز التحول الرقمي، وبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى إلى جانب الوزير الحلبي، وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وعدداً من المعاونين والمسؤولين.