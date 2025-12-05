توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في مدينة حماة للمشاركة بالاحتفال بمناسبة مرور عام على التحرير

نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
قوى الأمن الداخلي في السويداء تحرر مواطنين اثنين من أبناء السويداء اختطفا منذ نحو شهر ونصف
حولها النظام البائد إلى ركام.. منابر حماة التي نطقت بالحق
أزمة المياه في جبل الأكراد بريف اللاذقية معاناة مستمرة للأهالي بعد العودة
معمل تصنيع لوحات السيارات خطوة لتعزيز الأمان المروري
