أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان تناقش التكامل الطبي والصحة المهنية

دمشق-سانا‏

تواصلت في مدرج كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق فعاليات “أيام صحة ‌‏‌‏دمشق العلمية لطب الأسنان 2026” في يومها الثاني، بمناقشة التكامل بين ‌‏طب الأسنان ‏والاختصاصات الطبية الأخرى.‏

وشهد البرنامج العلمي اليوم الجمعة، الذي شارك فيه أطباء أسنان ‏وأطباء بشريون ‌‏من مختلف الاختصاصات، تقديم مجموعة من المحاضرات تناولت ‏محاور ‌‏متعددة في طب الأسنان والطب البشري والطب الفيزيائي وإعادة ‏التأهيل، ‌‏إضافة إلى الجوانب النقابية والقانونية ذات الصلة بممارسة المهنة، ‏بما يسهم ‌‏في تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، وتنظيم العمل في العيادات ‏والمراكز ‌‏السنية وفق الأطر الناظمة.‏

وفي هذا السياق، قدّم الطبيب رأفت أسامة باقو محاضرة حول ضوابط تجميل ‏الأسنان، مؤكداً أهمية ضبط هذا المجال وفق أسس مهنية وأخلاقية واضحة ‏تضمن جودة الممارسة وسلامة المرضى.‏

‏كما تناول الاختصاصي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الدكتور فايز ‏فتحي عربي، أبرز التحديات الصحية التي قد يواجهها أطباء الأسنان نتيجة ‏طبيعة عملهم، مشدداً على ضرورة تعزيز مفاهيم الوقاية والصحة المهنية ‏ضمن المناهج الأكاديمية.‏

من جهته أوضح عضو مجلس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان ‏واختصاصي التعويضات المتحركة الدكتور أيسر القدسي، أن مفهوم “الفم ‏مرآة الجسد” يفرض على طبيب الأسنان التعامل مع المريض كوحدة صحية ‏متكاملة، وليس فقط من منظور موضعي، مع ضرورة أخذ القصة المرضية ‏الشاملة بعين الاعتبار، لما قد يرتبط به من أمراض جهازية مثل القلب ‏والكلى والاضطرابات العصبية.‏

بدوره أشار رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة دمشق ‏الدكتور شادي النجار، إلى أهمية التكامل بين الاختصاصات الطبية ضمن ‏إطار خطة التعافي الصحي، لافتاً إلى أن مشاركته تناولت الجوانب القانونية ‏والإدارية لممارسة المهنة، بما في ذلك التراخيص وآليات التعامل مع ‏الشكاوى، وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.‏

وتستمر فعاليات “أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان 2026” المقامة ‏بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان السوريين وبرعاية وزارة الصحة ‏السورية، ‏حتى يوم غد السبت، ضمن برنامج علمي يهدف إلى تعزيز التكامل بين ‏الاختصاصات الطبية وتطوير الممارسة المهنية في قطاع طب الأسنان.‏