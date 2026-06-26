أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان تناقش التكامل الطبي والصحة المهنية

دمشق-سانا
تواصلت في مدرج كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق فعاليات “أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان 2026” في يومها الثاني، بمناقشة التكامل بين طب الأسنان والاختصاصات الطبية الأخرى.
وشهد البرنامج العلمي اليوم الجمعة، الذي شارك فيه أطباء أسنان وأطباء بشريون من مختلف الاختصاصات، تقديم مجموعة من المحاضرات تناولت محاور متعددة في طب الأسنان والطب البشري والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، إضافة إلى الجوانب النقابية والقانونية ذات الصلة بممارسة المهنة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، وتنظيم العمل في العيادات والمراكز السنية وفق الأطر الناظمة.
وفي هذا السياق، قدّم الطبيب رأفت أسامة باقو محاضرة حول ضوابط تجميل الأسنان، مؤكداً أهمية ضبط هذا المجال وفق أسس مهنية وأخلاقية واضحة تضمن جودة الممارسة وسلامة المرضى.
كما تناول الاختصاصي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الدكتور فايز فتحي عربي، أبرز التحديات الصحية التي قد يواجهها أطباء الأسنان نتيجة طبيعة عملهم، مشدداً على ضرورة تعزيز مفاهيم الوقاية والصحة المهنية ضمن المناهج الأكاديمية.
من جهته أوضح عضو مجلس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان واختصاصي التعويضات المتحركة الدكتور أيسر القدسي، أن مفهوم “الفم مرآة الجسد” يفرض على طبيب الأسنان التعامل مع المريض كوحدة صحية متكاملة، وليس فقط من منظور موضعي، مع ضرورة أخذ القصة المرضية الشاملة بعين الاعتبار، لما قد يرتبط به من أمراض جهازية مثل القلب والكلى والاضطرابات العصبية.
بدوره أشار رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة دمشق الدكتور شادي النجار، إلى أهمية التكامل بين الاختصاصات الطبية ضمن إطار خطة التعافي الصحي، لافتاً إلى أن مشاركته تناولت الجوانب القانونية والإدارية لممارسة المهنة، بما في ذلك التراخيص وآليات التعامل مع الشكاوى، وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.
وتستمر فعاليات “أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان 2026” المقامة بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان السوريين وبرعاية وزارة الصحة السورية، حتى يوم غد السبت، ضمن برنامج علمي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الاختصاصات الطبية وتطوير الممارسة المهنية في قطاع طب الأسنان.