الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تطوير الموارد البشرية وتعزيز جودة البيانات

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الصحة حسين الخطيب، مع وفد من منظمة الصحة العالمية، سبل تعزيز التعاون في إعداد الخطة الاستراتيجية للقوى العاملة الصحية في سوريا، بما يشمل تطوير الوصف الوظيفي، وتدوير الكوادر بين المستشفيات، وتعزيز برامج التدريب.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الخميس، استعراض التحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية ونقص الكوادر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين جودة البيانات الصحية، والتعاون في إعداد دراسة “هيلما”.

واتفق الجانبان على توسيع التنسيق مع الشركاء الدوليين، ومنهم منظمة الهجرة الدولية “IOM”، والاستفادة من الخبرات الإقليمية، مع تحديد نهاية شهر آذار موعداً لإنجاز دراسة “هيلما” بشكلها النهائي.

وتشكل دراسة “هيلما” أداة مهمة لدعم التخطيط الصحي في سوريا، من خلال توفير بيانات دقيقة حول سوق العمل الصحي، بما يسهم في تحسين توزيع الكوادر، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في المرحلة المقبلة.

وكان وفد من منظمة الصحة العالمية أكد في الأول من شباط الجاري استعداد المنظمة لتقديم الدعم التقني، والخبرات الدولية اللازمة لتعزيز النظام الصحي في سوريا، ولا سيما في مجالات الترصد الوبائي لشلل الأطفال، وتعزيز برنامج اللقاح الروتيني، وإدخال لقاحات جديدة، وتطوير الموارد البشرية.