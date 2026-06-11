وزارة الصحة.. إطلاق مشاريع وإدخال تجهيزات طبية متطورة خلال أيار الماضي 

دمشق-سانا



واصلت وزارة الصحة تنفيذ مشاريع جديدة وإدخال تجهيزات طبية متطورة خلال شهر أيار الماضي، في إطار انتقال القطاع الصحي من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى العمل المستدام، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية.



وذكرت الوزارة، اليوم الخميس، أن أبرز هذه المشاريع شمل افتتاح أقسام الهضمية والتنظير والإسعاف وسكن الأطباء في مستشفى دمشق (المجتهد) بدعم من منظمات دولية، إلى جانب تدشين مقر المنطقة الصحية ومركزي “القصور” و”أنا وطفلي” في بانياس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



كما تم افتتاح جناح الصحة النفسية في مستشفى ابن خلدون بحلب، وعدد من المراكز الصحية في الدير الشرقي وحزارين وكفرنبل بريف حلب، إضافة إلى مركز غسيل الكلى في جسر الشغور بمحافظة إدلب، وفي ريف الحسكة، أطلقت الوزارة مشروعاً لمراقبة جودة مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.



وفي مجال التجهيزات الطبية، دخل جهاز غسيل الكلى المستمر (CRRT) الخدمة لأول مرة في مستشفى حمص الكبير، فيما عزز مستشفى الكلية الجراحي بحلب خدماته بجهاز تفتيت حصيات، يخدم نحو 125 مريضاً شهرياً.



وتم توزيع تسعة أجهزة غسيل كلى جديدة في الرقة والطبقة، ليصل العدد إلى 40 جهازاً، إضافة إلى إدخال جهاز طبقي محوري متعدد الشرائح في مستشفى بانياس الوطني، وتشغيل نقطة قطف دم جديدة في مستشفى الجولان بالقنيطرة.

حملات طبية واستجابات إنسانية



ونفذت الوزارة خلال الشهر الماضي استجابات طبية وإنسانية شملت مواجهة آثار فيضان نهر الفرات، وتكثيف خدمات الإسعاف والطوارئ لرعاية الحجاج، وتسيير عيادات متنقلة في القنيطرة، إلى جانب حملات جراحية نوعية تضمنت زراعة القرنية واستئصال أورام دماغية، وحملات لمكافحة الليشمانيا وعلاج الأورام المعقدة في إدلب.



وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، نظمت الوزارة دورات لتأسيس فرق الصحة المجتمعية، والإنعاش القلبي، وتدبير الكوارث، وبرامج رأب الفجوة في الصحة النفسية، واحتفلت بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الوبائيات الميداني (FETP)، إضافة إلى تدريب 75 ممرضاً في دير الزور على اللقاح.



وكانت الوزارة أعلنت في الأول من حزيران حصيلة عمل منظومة الإسعاف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مؤكدةً استمرار التحسن التدريجي في أدائها ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية الإسعافية، وتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة في جميع المحافظات.