افتتاح مستوصف الصحة المدرسية في حرستا بريف دمشق بعد إعادة تأهيله

ريف دمشق-سانا

افتتحت وزارة التربية والتعليم اليوم، مستوصف الصحة المدرسية في مدينة حرستا بريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وترميمه، وذلك لتعزيز سلامة البيئة التعليمية.

مديرة الصحة المدرسية الدكتورة ميسون دشاش أوضحت أن المشروع يقدّم خدمات الرعاية الصحية المدرسية لـ 28 مدرسة تضم آلاف الطلبة والكوادر التعليمية، ليُعيد تفعيل الدور الوقائي وخدمات الرعاية الصحية الأولية داخل المدارس.

وأشارت دشاش إلى أن المستوصف يضم عيادات تخصصية قيد التجهيز تشمل طب الأسنان، وعيادة نسائية، وغرفة فحص عامة، ومخبراً، وقسماً للتعقيم، إضافة إلى دعم برامج الترصد الوبائي ومتابعة اللقاح المدرسي الوطني، بما يرسّخ مفهوم المدرسة المعزِّزة للصحة.

وأكدت أن عودة مستوصف حرستا يدعم مسار الرعاية الصحية المدرسية في سوريا، ولا سيما بعد تضرّر 90 مستوصفاً مدرسياً من أصل 163.

وتستمر وزارة التربية والتعليم في بذل الجهود لإعادة تأهيل المستوصفات المدرسية المتضررة وتوسيع خدماتها، دعماً لصحة الطلبة واستقرار العملية التربوية.

يُذكر أن مديرية الصحة المدرسيّة وطب الفم، التابعة لوزارة التربية والتعليم، تعمل على دعم سلامة البيئة التعليمية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية المجانية للطلاب والكوادر التربوية، وتعزيز الصحة النفسية والإنجابية والتغذية المدرسية ورعاية فموية وسنية متكاملة.