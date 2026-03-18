مستشفى قطنا الوطني يقدم خدمة إزالة الوشم بالليزر مجاناً

ريف دمشق-سانا

تواصل العيادة الجلدية في مستشفى قطنا الوطني تقديم خدماتها الطبية وفي مقدمتها خدمة إزالة الوشم باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير الخدمات العلاجية والتجميلية المجانية.

وأوضحت الدكتورة فاتن الذهب، الاختصاصية الجلدية في المستشفى، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن القسم مزوّد بجهاز “بيكوشور/ PicoSure” المتطور والمزود بتقنية حديثة مخصصة لإزالة الوشوم غير المرغوب بها، مؤكدة أن هذه الخدمة تُقدم مجاناً، حيث تستقبل العيادة الجلدية يومياً ما بين 7 إلى 10 مرضى.

وبيّنت الذهب أنّ آلية العلاج تكون عبر تفتيت جزيئات الصبغة بواسطة ضربات الليزر، لتقوم بعد ذلك الخلايا “البلعمية” في الجسم بالتخلص من هذه الجزيئات المفتتة خلال مدة تصل إلى نحو 20 يوماً، مشيرة إلى أن المريض يحتاج وسطياً إلى نحو 7 جلسات علاجية، تزيد أو تنقص حسب حجم الوشم ونوع الصبغة المستخدمة وعمقها في الجلد.

ويعدّ جهاز البيكوشور (PicoSure)، الذي ابتكرته شركة “ساينوشور” الأمريكية، أول ليزر في العالم يعمل بنبضات “البيكو ثانية” فائقة السرعة، حيث تعتمد تقنيته على تفتيت الصبغة ميكانيكياً إلى ذرات دقيقة جداً دون إلحاق ضرر حراري بالأنسجة.