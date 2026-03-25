شركة أمريكية تطور مادة رغوية لعلاج النزيف البطني وتنجح في اختبارها السريري

واشنطن-سانا

طوّرت شركة RevMedx الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات طبية لإيقاف النزيف، مادة رغوية جديدة تحمل اسم ResQFoam™ لعلاج النزيف البطني المهدد للحياة، وأعلنت عن نجاح استخدامها في علاج أول مريض ضمن الدراسة السريرية REVIVE في جامعة ألاباما بمدينة برمنغهام.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة بزنس واير المتخصصة في نشر البيانات الصحفية والأخبار الصادرة عن الشركات والمؤسسات، تُحقن المادة داخل تجويف البطن حيث تتمدد بسرعة لتولّد ضغطاً داخلياً يسهم في إبطاء النزيف، ما يتيح وقتاً إضافياً لنقل المريض إلى غرفة العمليات، ومعالجة السبب الأساسي للإصابة.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور بريستون هيوجلي أن استخدام المادة أسهم في إنقاذ مريض وصل في حالة صدمة شديدة عقب حادث سير، حيث تحسّنت مؤشرات ضغط الدم والنبض لديه، وغادر المستشفى لاحقاً بعد استقرار حالته.

ويُعد النزيف البطني من أخطر أنواع النزيف، نظراً لحدوث فقدان الدم داخل تجويف البطن نتيجة إصابات حادة أو أمراض داخلية، ما يجعل التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ حياة المصابين.