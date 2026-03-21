جولة تفقدية على مرافق خدمية في بصرى الشام بريف درعا خلال عطلة العيد

درعا-سانا

تفقد مدير منطقة بصرى الشام الإدارية نصار قاسم، يرافقه رئيس مجلس المدينة، اليوم السبت، سير العمل في المشفى الوطني والفرن الآلي في مدينة بصرى الشام خلال عطلة عيد الفطر، كما اطلع على سير العمل في تجهيز مركز السجل المدني في المدينة.

وأوضح قاسم في تصريح لـ سانا، أن وزارة الصحة قامت مؤخراً بتزويد المشفى بالعديد من الأجهزة الطبية الحديثة والضرورية، بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى، وتعزيز الكفاءة التشخيصية والعلاجية.

بدوره بين رئيس مجلس المدينة عبد الله المقداد، أن منطقة بصرى الشام الإدارية تضم أكثر من 10 بلدات وقرى يتجاوز عدد سكانها 100 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الفرن الآلي ينتج ما يزيد على 6 أطنان من الخبز يومياً.

جهوزية مشفى بصرى الشام الوطني خلال عطلة العيد

وفي تصاريح لـ سانا، أوضح مدير المشفى زهير جمعة أن خطة العمل خلال عطلة العيد تضمنت استنفار كامل الكادر من منظومة الإسعاف والاستقبال، مع ضمان توفير الأدوية، وتفقد جاهزية الأجهزة الطبية والمستهلكات اللازمة للتعامل الفوري مع جميع الحالات.

وأشار إلى أن المشفى استقبل اليوم وأمس عدة إصابات جراء الألعاب النارية والحوادث المرورية، إلى جانب استمرارية تقديم الرعاية لحالات الإقامة في أقسام الأطفال والحواضن والولادة وغسيل الكلى والداخلية.

الطبيب المناوب بالمشفى عمر العودة، أوضح أن الكوادر الطبية في المشفى تعمل بجاهزية كاملة خلال أيام العطلة، موضحاً أن المشفى في الأيام العادية يستقبل يومياً أكثر من 2000 حالة، توزع بين كشوف طبية وإسعاف وإجراء تحاليل وعمليات ولادة.

بدوره لفت الممرض المناوب عدي الأبتلي إلى أنه تم وضع المناوبات الضرورية على مدار الساعة، وبالأخص قسم الطوارئ والإسعاف، بينما أشارت الممرضة سماح المقداد إلى عمل المشفى بالطاقة القصوى وبتنسيق مستمر مع مديرية الصحة، لنقل بعض الحالات الصعبة أحياناً إلى المشافي المركزية في درعا ودمشق، وضمان تكامل الجهود وسرعة الاستجابة.

يذكر أن مشفى بصرى الوطني يضم أكثر من 25 غرفة إقامة وتوليد.