الكوادر الطبية في مشفى ابن النفيس بدمشق تواصل أداء مهامها خلال ‏عطلة العيد

تواصل الكوادر الطبية في مختلف مشافي دمشق، أداء واجبها الإنساني ‏والمهني، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر مناوبات مستمرة ‏لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة. ‏

وخلال جولة اليوم الجمعة، ثالث أيام العيد، في مشفى ابن النفيس ‏بدمشق، رصدت سانا العمل المتواصل في أقسام المشفى، ولا سيما قسم ‏الإسعاف الذي يستقبل المرضى بكامل الجاهزية، ويتعامل كادره مع ‏مختلف الحالات الواردة بكفاءة عالية، عبر إحالة عدد من المرضى إلى ‏قسم العناية المشددة، والأقسام الأخرى لتلقي العلاج اللازم.‏

خطة الجاهزية

وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس الأطباء المقيمين الدكتور يزن مازوخ ‏أن إدارة المشفى أعدّت برنامج مناوبات خاصاً بالعيد قبل نحو أسبوع، ‏بهدف الحفاظ على الجاهزية الطبية، وتأمين الخدمات اللازمة للمرضى ‏والحالات الإسعافية خلال فترة العطلة.‏

وبيّن مازوخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن أقسام الإسعاف تشهد خلال ‏أيام العيد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين، ولا سيما الإصابات الناجمة ‏عن حوادث الدراجات النارية، الأمر الذي استدعى تعزيز عدد المناوبات ‏وساعات العمل لضمان سرعة الاستجابة للحالات.‏

وأشار مازوخ إلى أن تنظيم الدوام تم بما يحقق العدالة بين الأطباء ‏المقيمين، ويتيح لهم التناوب بين أداء العمل وقضاء جزء من عطلة العيد ‏مع عائلاتهم، مؤكداً أن العمل يسير بشكل جيد ضمن خطة الجاهزية ‏المعتمدة.‏

ضغط مستمر

كما أكد الطبيب المقيم، عبد الرحمن الشلق أن الكوادر الطبية ‏والتمريضية في حالة جاهزية دائمة على مدار الساعة، حيث تواصل ‏العمل دون انقطاع، لاستقبال مختلف الحالات خلال أيام العيد، لافتاً إلى ‏أن معظم الوقت يُقضى في رعاية المرضى بعيداً عن العائلة، انطلاقاً من ‏الواجب الإنساني والمهني.‏

بدوره، أوضح الطبيب عمار الدوح، أن كثافة المناوبات خلال العيد تفوق ‏الأيام العادية نتيجة ازدياد الحوادث، مثل التسممات وإصابات الدراجات ‏النارية والكسور، مشيراً إلى العمل على تعزيز الحضور الطبي، رغم ‏النقص في الكوادر لتلبية الاحتياجات قدر الإمكان.‏

ولفت الدوح إلى أن الكادر الطبي يعمل تحت ضغط مستمر، إلا أنه ‏يحرص على أداء واجبه دون تقصير، مدفوعاً بالمسؤولية الإنسانية التي ‏تفرض عليه البقاء إلى جانب المرضى خلال أيام العيد.‏

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت مؤخراً رفع مستوى الجاهزية ‏القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية في مختلف المحافظات، ‏إلى جانب تعزيز المناوبات الطبية والتمريضية والفنية، ضمن خطة ‏طارئة لضمان سرعة الاستجابة خلال عطلة العيد، عبر تفعيل 145 نقطة ‏إسعاف.‏