الكوادر الطبية في مشفى ابن النفيس بدمشق تواصل أداء مهامها خلال ‏عطلة العيد

تواصل الكوادر الطبية في مختلف مشافي دمشق، أداء واجبها الإنساني والمهني، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر مناوبات مستمرة لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة.
وخلال جولة اليوم الجمعة، ثالث أيام العيد، في مشفى ابن النفيس بدمشق، رصدت سانا العمل المتواصل في أقسام المشفى، ولا سيما قسم الإسعاف الذي يستقبل المرضى بكامل الجاهزية، ويتعامل كادره مع مختلف الحالات الواردة بكفاءة عالية، عبر إحالة عدد من المرضى إلى قسم العناية المشددة، والأقسام الأخرى لتلقي العلاج اللازم.
خطة الجاهزية
وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس الأطباء المقيمين الدكتور يزن مازوخ أن إدارة المشفى أعدّت برنامج مناوبات خاصاً بالعيد قبل نحو أسبوع، بهدف الحفاظ على الجاهزية الطبية، وتأمين الخدمات اللازمة للمرضى والحالات الإسعافية خلال فترة العطلة.
وبيّن مازوخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن أقسام الإسعاف تشهد خلال أيام العيد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين، ولا سيما الإصابات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية، الأمر الذي استدعى تعزيز عدد المناوبات وساعات العمل لضمان سرعة الاستجابة للحالات.
وأشار مازوخ إلى أن تنظيم الدوام تم بما يحقق العدالة بين الأطباء المقيمين، ويتيح لهم التناوب بين أداء العمل وقضاء جزء من عطلة العيد مع عائلاتهم، مؤكداً أن العمل يسير بشكل جيد ضمن خطة الجاهزية المعتمدة.
ضغط مستمر
كما أكد الطبيب المقيم، عبد الرحمن الشلق أن الكوادر الطبية والتمريضية في حالة جاهزية دائمة على مدار الساعة، حيث تواصل العمل دون انقطاع، لاستقبال مختلف الحالات خلال أيام العيد، لافتاً إلى أن معظم الوقت يُقضى في رعاية المرضى بعيداً عن العائلة، انطلاقاً من الواجب الإنساني والمهني.
بدوره، أوضح الطبيب عمار الدوح، أن كثافة المناوبات خلال العيد تفوق الأيام العادية نتيجة ازدياد الحوادث، مثل التسممات وإصابات الدراجات النارية والكسور، مشيراً إلى العمل على تعزيز الحضور الطبي، رغم النقص في الكوادر لتلبية الاحتياجات قدر الإمكان.
ولفت الدوح إلى أن الكادر الطبي يعمل تحت ضغط مستمر، إلا أنه يحرص على أداء واجبه دون تقصير، مدفوعاً بالمسؤولية الإنسانية التي تفرض عليه البقاء إلى جانب المرضى خلال أيام العيد.
وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت مؤخراً رفع مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز المناوبات الطبية والتمريضية والفنية، ضمن خطة طارئة لضمان سرعة الاستجابة خلال عطلة العيد، عبر تفعيل 145 نقطة إسعاف.