تحت شعار “اللقاح يحمي طفلك ويحمي مجتمعك”.. وزارة الصحة تطلق أيام التلقيح

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة أيام التلقيح خلال الفترة من الـ 26 إلى الـ 30 من الشهر الجاري، تحت شعار “اللقاح يحمي طفلك ويحمي مجتمعك”، خلال الندوة الوطنية المقامة اليوم الأحد بمناسبة الأسبوع العالمي للقاح 2026، بمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونسيف، وذلك في فندق بالاس بدمشق.

ركيزة أساسية للأمن الصحي

مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة محمد السالم أكد أن الأسبوع العالمي للتحصين، يشكل منصة لتجديد الالتزام بحماية الإنسان عبر اللقاحات، وتعزيز الجهود المشتركة لضمان وصولها إلى جميع الفئات، بوصف التلقيح ركيزة أساسية للأمن الصحي.

اللقاحات تنقذ ملايين الأرواح سنوياً

بين السالم أن اللقاحات تعد من أكثر التدخلات الصحية تأثيراً، وتسهم في إنقاذ ملايين الأشخاص سنوياً، والحد من انتشار الأمراض السارية، لافتاً إلى أن التحدي الراهن يتمثل بضمان الوصول العادل إليها، وخاصة في البيئات الهشة ومناطق ما بعد الحرب، ومعالجة فجوات التغطية والتردد المجتمعي عبر استراتيجيات تواصل قائمة على الأدلة.

اللقاحات تحمي الطفل وتصون المجتمع

من جهتها، أكدت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة عبير قدسي، أن اللقاحات تمثل إحدى أعظم منجزات الطب الحديث، لافتة إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الصحية ومواجهة المفاهيم المغلوطة المتعلقة باللقاحات، ومبينةً أن حصول كل طفل على لقاحه في الوقت المناسب يمثل انتصاراً للعلم وترسيخاً لحق الإنسان في الصحة والحياة الآمنة.

الصحة العالمية: سوريا نموذج للصمود

من جانبها، لفتت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا كرستينا بثكي إلى أن جهود التحصين في سوريا تعكس مزيجاً من التحديات والصمود، حيث تعطلت خلال السنوات الماضية الخدمات وكان هناك فجوة في تغطية اللقاحات، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، فيما فتحت التحسينات الأخيرة باباً مهماً للوصول إلى الأطفال الذين حرموا من الخدمات.

اللقاحات أنقذت أكثر من 150 مليون شخص

ولفتت بثكي إلى أن اللقاحات تعد واحدة من أقوى الأدوات في مجال الصحة العامة، فخلال الخمسين عاماً الماضية ساهمت اللقاحات في إنقاذ أكثر من 150 مليون شخص، ما مكن الأطفال والكبار من البقاء والنمو، واليوم، توفر هذه اللقاحات الحماية ضد أكثر من 30 مرضاً مهدداً للحياة، بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا.

ممثلة منظمة اليونسيف في سوريا ميريتشيل رولانو، أكدت التزام المنظمة بالعمل معاً لحماية كل طفل في سوريا من خلال تقديم اللقاحات التي تصون الحياة، مشيدة بصمود سوريا رغم تأثر العديد من المنشآت الصحية على مدى السنوات الـ14 الماضية.

ولفتت رولانو إلى أن 75% من الأطفال تلقوا على الأقل جرعتين من اللقاحات الموصى بها، محققين إنجازات مهمة، أبرزها خلو سوريا من شلل الأطفال وكزاز الوليد، وعدم تسجيل فاشيات للحصبة منذ عام 2023، مشددة على أن اللقاحات فعّالة وتنقذ الأرواح، وتعد من أكثر أساليب الصحة العامة نجاعة وتوفيراً للموارد، ومشيرة إلى ضرورة عدم التقصير بحق أي طفل في الحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ويعد الأسبوع العالمي للتلقيح حدثاً سنوياً يقام من الـ 24 إلى الـ 30 من نيسان، وهو مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لتشجيع استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وزيادة وعي الجمهور بأهمية التلقيح، وتحث هذه الحملة الدول على تعزيز برامج التلقيح.