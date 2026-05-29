منظمة الصحة العالمية تؤكد إمكانية محاصرة تفشي فيروس “إيبولا”‏

كينشاسا-سانا
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الخميس، إمكانية السيطرة على تفشي فيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 200 شخص، داعياً إلى وقف فوري للمواجهات المسلحة لتسهيل عمليات مكافحة هذا المرض شديد العدوى.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن غيبرييسوس وفور وصوله إلى العاصمة كينشاسا للإشراف المباشر على جهود الاستجابة الصحية، أعلن رفض منظمة الصحة لفرض أي قيود دولية على حركة السفر، معتبراً إياها غير مجدية، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لتجاوز الوباء. ومن المقرر أن يتوجه المدير العام اليوم الجمعة إلى مقاطعة “إيتوري” في شمال شرق البلاد، والتي تمثل البؤرة الرئيسية للتفشي الحالي.
وطالب مدير المنظمة الفصائل المتحاربة في المنطقة بإعلان وقف فوري لإطلاق النار، مؤكداً أن النزاعات المسلحة وحركات النزوح تضاعف من صعوبة الإجراءات الطبية، مشيراً إلى أنه “لا توجد قضية أو مظلومية تبرر الحكم على الأبرياء بالموت بسبب مرض يمكن الوقاية منه”.
وتشير الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية حتى الـ 24 من أيار الجاري، إلى تسجيل 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة مشتبه بها بالفيروس من بين أكثر من ألف حالة رصدت منذ إعلان تفشي الوباء في منتصف أيار في الكونغو، وسط تحذيرات من أن النطاق الحقيقي للانتشار قد يكون أوسع بكثير. ويمثل هذا التفشي السابع عشر للفيروس في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.