منظمة الصحة العالمية تؤكد إمكانية محاصرة تفشي فيروس “إيبولا”‏

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الخميس، إمكانية ‏السيطرة على تفشي فيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أسفر حتى الآن عن ‏وفاة أكثر من 200 شخص، داعياً إلى وقف فوري للمواجهات المسلحة لتسهيل عمليات مكافحة هذا ‏المرض شديد العدوى.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، أن غيبرييسوس وفور وصوله إلى العاصمة كينشاسا للإشراف ‏المباشر على جهود الاستجابة الصحية، أعلن رفض منظمة الصحة لفرض أي قيود دولية على ‏حركة السفر، معتبراً إياها غير مجدية، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لتجاوز الوباء. ومن ‏المقرر أن يتوجه المدير العام اليوم الجمعة إلى مقاطعة “إيتوري” في شمال شرق البلاد، والتي ‏تمثل البؤرة الرئيسية للتفشي الحالي.‏

وطالب مدير المنظمة الفصائل المتحاربة في المنطقة بإعلان وقف فوري لإطلاق النار، مؤكداً أن ‏النزاعات المسلحة وحركات النزوح تضاعف من صعوبة الإجراءات الطبية، مشيراً إلى أنه “لا ‏توجد قضية أو مظلومية تبرر الحكم على الأبرياء بالموت بسبب مرض يمكن الوقاية منه”.‏

وتشير الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية حتى الـ 24 من أيار الجاري، إلى تسجيل 10 ‏وفيات مؤكدة و223 وفاة مشتبه بها بالفيروس من بين أكثر من ألف حالة رصدت منذ إعلان تفشي ‏الوباء في منتصف أيار في الكونغو، وسط تحذيرات من أن النطاق الحقيقي للانتشار قد يكون أوسع ‏بكثير. ويمثل هذا التفشي السابع عشر للفيروس في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون ‏نسمة.‏