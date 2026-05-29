افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله

20260529 124644 افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله

اللاذقية- سانا‏

افتتحت مديرية الأوقاف في اللاذقية اليوم الجمعة مسجد الفاروق ‏في قرية مرج خوخة بمنطقة الحفة في ريف المحافظة، بعد الانتهاء ‏من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك بحضور محافظ اللاذقية ‏أحمد مصطفى، وفعاليات رسمية وشعبية‎.‎

20260529 125445 افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله

وأوضح مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو في تصريح لمراسل ‏سانا، أن إعادة ترميم المساجد تأتي بجهود أهل الخير وبدعم من ‏فعاليات مجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال ترميم المساجد في منطقة ‏الحفة مستمرة خلال الأشهر المقبلة ضمن خطة زمنية حتى ‏إنجازها بالكامل‎.‎

20260529 132552 افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله

من جهته، بيّن محمود الراعي، إمام المسجد، أن مسجد الفاروق ‏كان يشكّل مركزاً دينياً وتعليمياً لأبناء المنطقة، وتعرض خلال ‏السنوات الماضية لأضرار كبيرة نتيجة القصف المتكرر من ‏قبل النظام البائد، ما أدى إلى تخريب أجزاء واسعة منه، مؤكداً أن ‏إعادة ترميمه وافتتاحه من جديد تمثل بالنسبة لأهالي القرية ‏خطوة مهمة نظراً لدوره الديني والاجتماعي‎.‎

وتمثل إعادة افتتاح مسجد الفاروق خطوة ضمن الجهود ‏الحكومية والمجتمعية الرامية إلى إعادة تأهيل المرافق الدينية ‏والخدمية في المناطق المتضررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ‏وعودة الأهالي إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من ‏التهجير القسري‎.‎

20260529 133059 افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله
المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب- فيديو
تعديل وجهة وصول الحجاج السوريين المسافرين عبر الخطوط التركية يومي 16 و 17 حزيران من دمشق لغازي عينتاب
وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة
أهالٍ من درعا في جلسة محاكمة عاطف نجيب: محطة مفصلية في طريق العدالة
وزير الدفاع: بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك