افتتاح مسجد الفاروق في قرية مرج خوخة بريف اللاذقية ‏بعد إعادة تأهيله

اللاذقية- سانا‏

افتتحت مديرية الأوقاف في اللاذقية اليوم الجمعة مسجد الفاروق ‏في قرية مرج خوخة بمنطقة الحفة في ريف المحافظة، بعد الانتهاء ‏من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك بحضور محافظ اللاذقية ‏أحمد مصطفى، وفعاليات رسمية وشعبية‎.‎

وأوضح مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو في تصريح لمراسل ‏سانا، أن إعادة ترميم المساجد تأتي بجهود أهل الخير وبدعم من ‏فعاليات مجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال ترميم المساجد في منطقة ‏الحفة مستمرة خلال الأشهر المقبلة ضمن خطة زمنية حتى ‏إنجازها بالكامل‎.‎

من جهته، بيّن محمود الراعي، إمام المسجد، أن مسجد الفاروق ‏كان يشكّل مركزاً دينياً وتعليمياً لأبناء المنطقة، وتعرض خلال ‏السنوات الماضية لأضرار كبيرة نتيجة القصف المتكرر من ‏قبل النظام البائد، ما أدى إلى تخريب أجزاء واسعة منه، مؤكداً أن ‏إعادة ترميمه وافتتاحه من جديد تمثل بالنسبة لأهالي القرية ‏خطوة مهمة نظراً لدوره الديني والاجتماعي‎.‎

وتمثل إعادة افتتاح مسجد الفاروق خطوة ضمن الجهود ‏الحكومية والمجتمعية الرامية إلى إعادة تأهيل المرافق الدينية ‏والخدمية في المناطق المتضررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ‏وعودة الأهالي إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من ‏التهجير القسري‎.‎