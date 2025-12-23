وزارة الصحة وآغا خان تبحثان تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا

دمشق-سانا

نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية في سوريا اليوم، ورشة عمل حول مشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية في البلاد، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق.

وناقش المشاركون في الورشة آلية تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية في سوريا، والعمل على منصة كاملة توحد جميع البرامج المطروحة من قبل الجهات غير الحكومية، بما يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودتها، ويتوافق مع الاعتمادية العالمية للبرامج.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تطوير نموذج لأداء أكثر فعالية وكفاءة لمراكز الرعاية الصحية وزيادة إمكانياتها، ودعم البنية التحتية للمراكز الصحية، وبناء القدرات البشرية، وتطبيق نماذج حديثة في الإدارة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الوصول العادل والفعّال للرعاية الصحية في مختلف المناطق.

بناء نظام صحي جديد

مدير الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور محمد السالم، أكد ضرورة بناء نظام صحي جديد في سوريا يواكب المرحلة الحالية، وأن الرعاية الأولية هي بداية التغيير الذي يعالج جزءاً كبيراً من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي، لافتاً إلى ضرورة تغيير مفهوم الرعاية الصحية الأولية والمتابعة المستمرة لتطويرها.

مدير التعاون الدولي في الوزارة الدكتور زهير القراط، بيّن أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، لكون ذلك يمثل خطوة مهمة في بناء الثقة مع المجتمع من خلال تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية، بما ينسجم مع أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، ويسهم في دعم جهود إعادة بناء النظام الصحي وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات.

تحسين نطاق الممارسة المهنية

المدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان، الدكتور ماهر أبو ميالة، تحدث عن البرامج التي تعمل على تنفيذها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة والتي تركز بشكل أساسي على رفع نسبة التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات رعاية صحية أولية تلائم احتياجات السكان، وخاصة في المناطق البعيدة، إضافة إلى تدريب وإدارة الكوادر الصحية، وتحسين نطاق ممارستهم المهنية، والتركيز بشكل خاص على التمريض والصيدلة المجتمعية.

وتعرضت مراكز الرعاية الصحية الأولية في سوريا لأضرار كبيرة وخروج بعضها عن الخدمة نتيجة الاستهداف الممنهج الذي طال القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على إعادة التأهيل والترميم للتمكن من الاستجابة لاحتياجات المرضى وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم.