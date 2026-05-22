مشروع “Denova” في اللاذقية يطوّر تدريب طلاب طبّ الأسنان ويعزّز تنظيم الحالات السريرية

اللاذقية-سانا



أطلقت الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية، برعاية فرع نقابة أطباء الأسنان، مشروع دينوفا “Denova” الموجّه لطلاب وأطباء طبّ الأسنان، اليوم الجمعة، بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وإطلاق منصّة إلكترونية لتنظيم وتبادل الحالات السريرية بين الجامعات المشاركة، وذلك بالشراكة مع جامعتي اللاذقية والمنارة، وبالتعاون مع فريق‏”استيريوس يونيفرس”Astrius Universe.



وأوضح مدير المشروع فادي لبس في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة جاءت استجابةً للتحديات التي يواجهها طلاب طبّ الأسنان خلال التدريب السريري، ولا سيما صعوبة تأمين المرضى واستكمال الحالات المطلوبة، مؤكداً أن المشروع يقدّم حلاً عملياً يسهم في تحسين جودة التدريب وتسهيل الوصول إلى الحالات السريرية.



وبيّن مدير الفريق التقني للمنصّة يوسف سلامي، أن “Denova” تتيح إنشاء حسابات للطلاب تتضمن بياناتهم الأكاديمية واحتياجاتهم التدريبية، مع إمكانية إدخال الحالات المرضية من قبل الطلاب أو عبر مكاتب استقبال المرضى في الجامعات، مع متابعة وتدقيق البيانات لضمان تنظيمها.



بدوره، أكد الرئيس المحلي للغرفة مازن لطوف، أن المشروع يشكّل خطوة نوعية في تعزيز التعلّم التفاعلي وتبادل الخبرات الطبية، موضحاً أنه يقدّم حلاً عملياً لمشكلة الوصول إلى الحالات العلاجية خلال التدريب السريري.



من جهته، أشار رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في اللاذقية الدكتور أنس كشتو، إلى أن المشروع يلبّي حاجة ملحّة لتأمين المرضى خلال سنوات التدريب، وهي مشكلة تفاقمت مع ازدياد أعداد الطلاب، ما ينعكس على الوقت والجهد المبذول من الطالب والمريض.



وبيّن أن المنصّة تنظّم الوصول إلى الحالات المرضية بما يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، ويتيح للطالب الوصول إلى الحالة المناسبة بكفاءة أعلى، الأمر الذي يرفع جودة التدريب والخدمة الطبية المقدمة للمواطن.



في حين، أوضح نائب رئيس جامعة المنارة الدكتور عبد الوهاب نور الله، أن المنصّة تسهم في ربط المرضى بالطلاب بشكل منظّم، بما يوفّر الوقت والجهد، ويساعد في توثيق وتنظيم العمل السريري ضمن الجامعات المشاركة.





بينما أشار الدكتور باسم سليم أستاذ مداواة الأسنان في جامعتي اللاذقية والأندلس، إلى أهمية الأيام العلمية المرافقة للمشروع، لما توفره من اطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في مجال طبّ الأسنان، بما يرفع المستوى العلمي والمهني للمشاركين.



من جانبها، أكدت نائبة الرئيس المحلي للغرفة نور سلمان، أن المشروع يندرج ضمن اهتمام الغرفة بتطوير المبادرات التعليمية، مشيرةً إلى أن فعاليات “Denova” تستمر يومين وتتضمن محاضرات وورشات عمل وجلسات تفاعلية لتعزيز المهارات العلمية والعملية.



وفي سياق متصل، عبّر عدد من طلاب طبّ الأسنان عن أهمية المنصّة، حيث أوضحت الطالبة رهف عيسى أنها تسهم في معالجة واحدة من أبرز تحديات المرحلة السريرية عبر تسهيل الوصول إلى الحالات العلاجية وتبادلها بين الجامعات.



وتُعدّ الغرفة الفتية الدولية – سوريا، التي تأسست عام 2004، إحدى اللجان الشبابية التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC، وتضم حالياً 11 غرفة محلية، فيما تأسست غرفة اللاذقية عام 2008 وتضم نحو 200 عضو، وتنفذ مبادرات في تطوير الأفراد والتأثير المجتمعي وريادة الأعمال.