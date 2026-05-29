حركة عبور نشطة في منفذ جوسيه مع لبنان خلال عيد الأضحى

حمص-سانا

يشهد منفذ جوسيه الحدودي مع لبنان حركة عبور نشطة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم وذويهم، وسط تسهيلات كبيرة من إدارة المنفذ

وأوضح مشير الرماح، رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن إدارة المنفذ وكوادره تحرص على تبسيط كل الإجراءات، بما يسرع إنجاز المعاملات، في إطار خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتأمين عبور مريح وآمن للسوريين القادمين إلى وطنهم.

وأوضح الرماح لمراسل سانا أن من بين التسهيلات المقدمة إعفاء السيارات السورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تمديد فترة مكوث السيارات من 15 يوماً إلى شهرين، مع استنفار كامل لجميع العاملين في المنفذ خلال فترة العيد لضمان تسهيل حركة المسافرين، مبيناً أن المنفذ يعمل كالمعتاد حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لاستقبال القادمين والمغادرين.

بدورهم، أعرب عدد من القادمين عن ارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة في المنفذ، فأشار السائق حكمت موسى الحجي، إلى إن التسهيلات المقدمة أسهمت في سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل حركة العبور وتخفيف الازدحام، وأشاد المواطن مصطفى الخلف بالتعاون وحسن الاستقبال من قبل الكوادر العاملة في المنفذ.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قراراً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من سمة الدخول، وذلك اعتباراً من الـ 18 من أيار الجاري وحتى الـ 31 من الشهر ذاته.

ويُعد منفذ جوسيه الحدودي أحد المعابر الخمسة بين سوريا ولبنان، ويربط بين قرية جوسيه غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في منطقة البقاع اللبنانية، وشهد مؤخراً عملية تطوير شملت تأهيل البنية التحتية، وأتمتة الإجراءات الإلكترونية، ويشهد المعبر خلال الأعياد والمناسبات حركة عبور كثيفة للمسافرين والشاحنات.