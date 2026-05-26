صحة درعا تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

درعا-سانا

أنهت مديرية صحة درعا كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء أوضح مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد، أن المديرية اتخذت الإجراءات الضرورية لتغطية عيد الأضحى المبارك بالخدمات من خلال تأمين سير العمل في كل أقسام المشافي على مدار الـ 24 ساعة، وتنظيم المناوبات اللازمة بما يحقق الاستجابة لكل الحالات المرضية والحوادث العادية والطارئة.

وأكد المحاميد أن المديرية وفرت كل متطلبات منظومة الإسعاف والطوارئ من تجهيزات وأدوية وقائية وعلاجية، وسيارات إسعاف مع كوادرها على مدار الـ 24 ساعة، وأشار إلى تشكيل فريق تقص وبائي لرصد حالات الإسهال المتواجدة في المشافي، ومراقبة المطاعم والفنادق والمقاهي ومعامل الأغذية والاستراحات على الطرق العامة للتأكد من توفر الشروط الصحية فيها.

وأوضح المحاميد أن المراكز الصحية المناوبة خلال فترة العيد تشمل مشافي درعا وإزرع وطفس وبصرى الشام ونوى وجاسم والحراك، والعيادات الشاملة بدرعا والصنمين، ومركز الشجرة الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية ‏والإسعافية بمختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز المناوبات ‌‏الطبية والتمريضية والفنية، ضمن خطة طارئة لضمان الاستجابة ‏السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية ‏بمختلف المحافظات. ‎