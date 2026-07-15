تركيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب السعودية

thumbs b c cf0ae3a67a543ffca7b1d04093d426fd تركيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب السعودية

أنقرة-سانا

أدانت تركيا اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، مؤكدة أنها تشكّل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
 
ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية”، مجددة التأكيد على تضامن تركيا الكامل مع السعودية أمام هذا الهجوم الذي ينتهك سيادتها ووحدة أراضيها.
 
كما جددت الوزارة دعوتها إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
 
وكانت السعودية أعلنت أمس، أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.

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