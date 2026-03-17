صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الطبقة

الرقة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم النتائج الأولية للانتخابات عن دائرة الطبقة في محافظة الرقة، بعد انتهاء أعضاء الهيئة الناخبة من الإدلاء بأصواتهم لانتخابات أعضاء المجلس، وذلك في المركز الثقافي بالطبقة.

وبعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز عبد الله مجيد الحاج عبد وفق النتائج الأولية، مشيرة إلى أن باب الطعون على نتائج العملية الانتخابية يفتح ليوم واحد.

وكان عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنس العبدة، قال في تصريح لـ سانا: إن صناديق الاقتراع في دائرة الطبقة أغلقت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وبدأت عملية فرز الأصوات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 90% من أعضاء الهيئة الناخبة، حيث أدلى 42 من أصل 50 عضواً بأصواتهم.

وبدأ أعضاء الهيئات الناخبة في مدينتي تل أبيض والرقة عند التاسعة من صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 4 أعضاء لمجلس الشعب، 3 منها لدائرة الرقة، ومقعد واحد لدائرة الطبقة.