الجيش الأمريكي يستأنف حصاره البحري للموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا



استأنف الجيش الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في منشور على منصة إكس “أن القوات الأمريكية استأنفت اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها”.



وأوضحت القيادة في بيانها أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية تنتشر حالياً في أنحاء الشرق الأوسط، مبينة أن القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية تامة.



وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء، مواصلته شن جولة جديدة من الضربات على إيران، بهدف تقويض قدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.