الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا‏

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات ‏المتحدة بأكثر من المتوقع، ما قلّص احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” على رفع أسعار ‏الفائدة، فيما حدّ تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وارتفاع أسعار النفط الخام من المكاسب.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، ليغلق عند 642.1 نقطة، معوضاً ‏خسائره بعدما تراجع بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق.‏

وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.4 بالمئة، بدعم من ارتفاع أسعار المعادن وتراجع الدولار، عقب صدور بيانات ‏أظهرت تباطؤ معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال حزيران بوتيرة فاقت التوقعات، بالتزامن مع انخفاض ‏أسعار الطاقة.‏

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين في أوروبا يتوقعون حالياً أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي ‏رفع أسعار الفائدة اعتباراً من أيلول المقبل، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.‏

وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، بالتزامن مع تجدد ‏الهجمات بين واشنطن وطهران، ما أثار مخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.‏

وزادت أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي بنسبة 1.3 بالمئة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام، في حين تراجعت أسهم قطاع ‏السفر والترفيه بالنسبة ذاتها.‏

وهوى سهم شركة “إريكسون” السويدية المصنعة لمعدات الاتصالات بنسبة 12.6 بالمئة، بعدما جاءت مبيعاتها الفصلية ‏دون توقعات المحللين.‏

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس مواصلة شن جولة جديدة من الضربات على إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية على ‏الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، ما أجّج المخاوف بشأن أمن ‏إمدادات النفط في الشرق الأوسط وانعكاساته على أسعار الطاقة والأسهم.‏