خدمات صحية نوعية في الشعبة الإنتانية بمستشفى الأطفال في طرطوس

طرطوس-سانا

تعتبر شعبة معالجة الأمراض الإنتانية في مستشفى الأطفال بطرطوس من الشعب التخصصية الأساسية فيه، لما تؤديه من دور مهم في تشخيص وعلاج، ومتابعة الأمراض الإنتانية عند الأطفال.

وتقدم الشعبة العديد من الخدمات النوعية والحالات الإسعافية، حيث بلغ عدد المقبولين بحالات إنتانية خلال العام الجاري، 365 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 28 يوماً و12 عاماً.

وأوضح رئيس الشعبة الدكتور أحمد عقل حسيان في تصريح لمراسلة سانا اليوم، أن الشعبة تتكون من ثماني غرف مجهزة بأربعة وعشرين سريراً، كما يُلحق بها قسم عناية عزل مجهز لاستقبال الحالات الإنتانية التي تتطلب إجراءات عزل ومتابعة خاصة.

وبيّن أن الشعبة تستقبل المرضى القادمين من قسم الإسعاف، إضافةً إلى الحالات المحولة من مختلف الشعب داخل المستشفى، كما تستقبل الحالات المحولة من المشافي الفرعية، ومن مشافي المحافظات المجاورة، لافتاً إلى أن الشعبة تتعامل مع طيف واسع من الحالات المرضية، تشمل الإنتانات التنفسية والبولية، والتهابات الجملة العصبية المركزية، وحالات إنتان الدم، والتهابات الكبد، إضافةً إلى التهابات العظام والمفاصل الإنتانية.

وأكد حسيان أنه تتم متابعة عدد من الحالات النوعية والخاصة، مثل الكيسات المائية، ومرضى السل، ومرضى الداء الليفي الكيسي، لما تتطلبه هذه الحالات من متابعة دقيقة، ورعاية تخصصية مستمرة، وأشار إلى أن دور الشعبة لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل تؤدي أيضاً دوراً تعليمياً مهماً، حيث يتلقى طلاب كلية الطب في طرطوس دروساً تعليمية أسبوعية ضمن الشعبة، كما يقدم الأطباء المقيمون بشكل دوري محاضرة أو محاضرتين أسبوعياً حول الحالات المرضية التي تستقبلها الشعبة، بما يسهم في ترسيخ المعلومات العلمية، وتعزيز جودة العملية التعليمية والتدريب الطبي.

ولفت أيضاً إلى أن الشعبة تُعنى بمتابعة البحث العلمي بشكل مستدام، من خلال نشر عدد من الحالات والدراسات في مجلات عالمية، حيث تمت الموافقة على اثنتين منها حالياً، فيما لا يزال عدد آخر قيد المراجعة بانتظار الموافقة على النشر، مما يسهم في رفع سوية المستشفى التعليمية.

ويقدم المستشفى رعاية طبية شاملة، تشمل أقسام العناية المشددة، وقسم الحواضن، وعيادات الأطفال التخصصية، والجراحة، كما يرتبط المستشفى بمركز “أنا وطفلي” التخصصي، الذي يقدم خدمات الدعم النفسي، والحركي، وعلاج النطق لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة.