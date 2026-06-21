رئيس الهيئة المركزية يبحث مع محافظ دير الزور واقع العمل الحكومي وتفعيل الدور الرقابي

دير الزور-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع محافظ دير الزور زياد العايش واقع عمل المؤسسات الخدمية في المحافظة، وسبل تعزيز الدور الرقابي، بما يضمن رفع مستوى الأداء الحكومي.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء، الذي عُقد في مبنى المحافظة، ناقش ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّنت الهيئة أن الجانبين أكدا ضرورة تطوير آليات العمل، والارتقاء بكفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في المحافظة.

وحضر اللقاء معاون رئيس الهيئة ياسر الحسين، ورئيس فرع الهيئة بدير الزور ياسر العصمان، وعدد من مسؤولي المحافظة.

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي تفقد في شهر نيسان الماضي سير العمل والمهام المنفذة في فرع الهيئة بدير الزور، والتقى عدداً من الكوادر العاملة في إطار جهود رئاسة الهيئة المركزية لتعزيز الأداء الرقابي.