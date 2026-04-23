مشفى الوليد في حمص يتسلم تجهيزات طبية جديدة بدعم مجتمعي

حمص-سانا

تسلم مشفى الوليد في حمص اليوم الخميس، تجهيزات طبية حديثة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة ومجلس أمناء صندوق “أربعاء حمص”، وعدد من الشركات الطبية المتخصصة.

وأوضح عضو مجلس أمناء “أربعاء حمص” إسماعيل ألفين في تصريح لـ سانا، أنه تم تأمين جهاز CR لقراءة “الكاسيتات” وتحويل الصور الشعاعية إلى صيغة رقمية، إضافة إلى جهاز إيكو حديث وعلبة إسكولاب، الخاصة بتجهيزات العمليات الجراحية، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتجهيزات المقدمة تبلغ 38,400 دولار أمريكي.

وأشار ألفين إلى أن المجلس سعى، عبر صندوق “أربعاء حمص”، إلى تأمين التجهيزات الضرورية، مبيناً أنه تم مؤخراً تقديم تجهيزات طبية للمشفى الجامعي بقيمة 115 ألف دولار، إضافة إلى جهاز تصوير طبقي محوري (OCT) للعيادة العينية بقيمة نحو 40 ألف دولار.

بدوره، أوضح المدير الطبي في مشفى الوليد الدكتور عبد الله الرجب، أنه لم يكن يوجد جهاز إيكو فعّال في قسم العناية، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في تحسين دقة التشخيص وسرعة الاستجابة للحالات المرضية.

رئيسة قسم العناية العامة في المشفى الدكتورة مطيعة الخالد، بيّنت أن هذه التجهيزات ستخفف الأعباء عن المرضى، من خلال تقليل الحاجة إلى تحويلهم إلى مشافٍ أخرى لإجراء الفحوصات، ما ينعكس إيجاباً على سرعة تقديم الخدمة الطبية وجودتها في المشافي العامة.

يُذكر أن مبادرة “مؤتمر أربعاء حمص التنموي”، انطلقت في آب 2025 ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية في محافظة حمص، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في جهود إعادة الإعمار والتنمية، وترسيخ قيم العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في المدينة.