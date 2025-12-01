صحة اللاذقية تطلق المسح الوطني التغذوي

اللاذقية-سانا

برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمات محلية ودولية، أطلقت مديرية صحة اللاذقية أمس “المسح الوطني التغذوي”، الذي يهدف إلى جمع بيانات عدد من الأسر يتم اختيارها، وإرسالها مباشرة إلى منصة وزارة الصحة لتحليل البيانات ووضع الاستراتيجيات المناسبة.

وأوضحت رئيسة برنامج التغذية في دائرة برامج الصحة العامة باللاذقية الدكتورة رباب شريتح في تصريح لمراسلة سانا، أن المسح يستهدف فئتين: الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، والنساء في سن الإنجاب (من عمر 15 إلى 49 سنة).

وبحسب شريتح، يهدف المسح إلى قياس معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وذلك لجمع البيانات اللازمة لوضع استراتيجية وطنية شاملة للتغذية، والتشبيك مع البرامج والقطاعات الأخرى، تمهيداً لوضع خطط وبرامج تغذية للسنوات القادمة.

وأشارت شريتح إلى أن هذا المسح يُنفَّذ على مستوى جميع الأراضي السورية، ويُجرى كل ثلاث سنوات تقريباً، موضحةً أنه “يتم اختيار المنازل عشوائياً بناءً على منهجية علمية، مشيرةً إلى أن 7 فرق مسح ميدانية تحمل مهمات رسمية ستعمل على الأرض على مدى 13 يوماً، حيث زُوِّدت بأجهزة لوحية (تابلت) لإدخال البيانات، ومقياس خشبي للطول، وميزان للوزن، إضافة إلى شريط MUAC لقياس محيط منتصف العضد.

ولضمان نجاح المسح وتعاون الأهالي، أكدت شريتح أن الفرق الميدانية ستقوم بزيارات منزلية، داعيةً الأهالي إلى التعاون الكامل معها، وتسهيل مهامها لضمان دقة النتائج، التي ستنعكس إيجاباً على وضع الخطط الصحية والغذائية الوطنية.

وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الصحة إطلاق المسح الوطني التغذوي في مختلف المحافظات السورية.

وتقدم الوزارة خدمات برنامج التغذية للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخمس سنوات، عبر 929 مركز رعاية صحية أولية، إلى جانب إجراء المسح التغذوي، والكشف عن حالات سوء التغذية، وتقديم العلاج بالمكملات الغذائية، وتعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية.