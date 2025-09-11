محافظ حماة يبحث مع ممثلي العشائر القضايا الخدمية والاجتماعية

حماة-سانا

عُقد اليوم في محافظة حماة لقاءٌ جمع ممثلي المحافظة مع وجهاء ورؤساء العشائر والقبائل، بدعوة من محافظ حماة وذلك بهدف مناقشة مختلف القضايا الخدمية والاجتماعية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع أجهزة الدولة في المجالات التنموية إضافة إلى بحث القضايا الحياتية اليومية لأبناء العشائر، ومعالجة المعوقات التي تعترضهم.

وأشاد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال اللقاء بالاستجابة الكبيرة من وجهاء وأعيان القبائل في المحافظة لإنجاح هذا اللقاء المميز وطرح القضايا بشفافية ومناقشة سبل معالجتها بشكل عاجل، وأكد على دور العشائر والقبائل في تعزيز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

بدوره قال معاون محافظ حماة لشؤون القبائل والعشائر خلدون الأحمد في تصريح لمراسل سانا إن الاجتماع مع رجال القبائل والعشائر من كل أرجاء المحافظة يأتي لمناقشة قضايا أبناء العشائر الخدمية والاجتماعية وسبل إيجاد الحلول لمشكلاتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الدور الوطني للعشائر في الحفاظ على وحدة سوريا بكل أطيافها.

