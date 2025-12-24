وفد وزارة الصحة السورية يطلع على تجارب مركز الحسين للسرطان بالأردن

عمان-سانا

اطلع وفد وزارة الصحة السورية على التجارب الرائدة لمركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال زيارة أجراها إلى المركز.

وتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون المشترك بما يخدم تعزيز منظومة تشخيص وعلاج الأورام في سوريا، وأهمية العمل على وضع معايير وطنية لمراكز علاج السرطان، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات علاج الأورام المقدّمة للمرضى.

وضم الوفد كلاً من مدير المنشآت الصحية الدكتور واصل الجرك، ورئيس اللجنة الوطنية للأورام الدكتور جميل الدبل، والمشرف على الحملات الطبية الدكتور أحمد المصري، ومديرة إدارة التحكم في السرطان الدكتورة غادة سوسان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المتقدمة في مجال علاج السرطان، وبحث آفاق التعاون في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، ودعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي، إلى جانب إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت سابقاً الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار “وعيك حياة”، وذلك بالتزامن مع “الشهر الوردي” المصادف في تشرين الأول، وهو الشهر العالمي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.