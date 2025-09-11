الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من أيلول 2025

دمشق:

1 – مؤتمر صحفي حول تظاهرة أفلام الثورة السورية، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار أوبرا دمشق، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة عمل حول مهارات التعليق الصوتي وأساسيات هندسة الصوت، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3.30 عصراً.

3 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم” في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حماة:

1- أمسية موسيقية لروائع زياد الرحباني والشيخ إمام، على مسرح خريف بجمعية أصدقاء سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – حفل تكريم الفائزين في مسابقات مؤسسة أشرعة الشبابية، في مديرية ثقافة حلب، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – معرض جداريات شبابية في مديرية ثقافة حلب، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 3 عصراً.

3 ـ عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

إدلب:

1 – جلسة حوارية بعنوان “مخاطر الانترنت”، وعرض مسرحي، ومسرح عرائس، ومسابقات وهدايا، ضمن مهرجان “العالم بعيون الأطفال”، في المركز الثقافي بإدلب، من الساعة الـ11 صباحاً لغاية الساعة الـ 4 عصراً.