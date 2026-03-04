آليات جديدة لضبط الأسعار ضمن اجتماع وزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية

عمليات جراحية وتدريبات للكوادر الطبية ضمن حملة “استعادة الأمل” في حمص
حفرة كبيرة بين بلدتي زاكية والطيبة بريف دمشق جراء سقوط مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران
بريطانيا تؤكد أهمية اتخاذ مجلس الأمن الدولي التدابير الضرورية لدعم اقتصاد سوريا
فعاليات معرض “صور الثورة” في حمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
صلوات وقداديس في كنائس دمشق احتفالاً بعيد الفصح المجيد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى