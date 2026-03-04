جولات رقابية لحماية المستهلك في سلمية بريف حماة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية
مشاهد جوية لمدينة سلحب بريف حماة الغربي والسهول الزراعية المحيطة بها
ساعات عمل إضافية في بريد دير الزور لضمان تسليم رواتب المتقاعدين دون تأجيل
مشاهد من أجواء رمضان في سوق الكوخ الشعبي بمدينة دير الزور
حملة لإحصاء عدادات الكهرباء وضبط التجاوزات في الرقة لإعادة تنظيم الشبكة
آليات جديدة لضبط الأسعار ضمن اجتماع وزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية
رغم استمرار التوريد وزيادته..ازدحام في محطات الوقود باللاذقية بسبب تخوف الأهالي من أزمة محتملة
إعادة تفعيل دائرة الامتحانات في الرقة واستقبال طلبات التعليم الأساسي والثانوية
