التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة التحويل المماثل بين الجامعات الخاصة السورية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد نتائج مفاضلة النقل (التحويل المماثل) من الجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات الخاصة السورية المأجورة للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين في المفاضلة من خلال قناتها على تلغرام وصفحتها الرسمية على فيسبوك:

ودعت الوزارة إدارات الجامعات الخاصة إلى تسجيل الطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة فور مراجعتهم لها حتى الـ 25 من شهر آذار الجاري، بعد التأكد من استيفاء شروط القبول وفق إعلان هذه المفاضلة ومخاطبة الوزارة في حال وجود خلل.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المفاضلة في الثاني من شهر آذار الجاري بهدف إتاحة الفرصة للطلاب الذين يرغبون في الانتقال، سواء لأسباب أكاديمية أو لتحسين بيئة الدراسة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المستقبلية وتطلعاتهم المهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتوافق مع تطور مسيرتهم الجامعية.