وزير الصحة السوري يفتتح 5 مراكز صحية في ريف إدلب

إدلب-سانا
افتتح وزير الصحة مصعب العلي برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير الصحة سامر عرابي، خمسة مراكز صحية في ريف محافظة إدلب.
وذكرت قناة وزارة الصحة على التلغرام، أن افتتاح المراكز الصحية جاء خلال جولة ميدانية قام بها الوزير العلي اليوم الإثنين إلى محافظة إدلب، مشيرة إلى أن المراكز الصحية الجديدة توزعت في بلدات آفس، ومعر دبسة، والتح، ومعصران، وحيش، في ريف المحافظة، وذلك بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الأولية لكل المناطق.
وكان الوزير العلي افتتح في وقت سابق اليوم، مركز غسيل الكلى في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحد من معاناة مرضى الكلى وتخفيف الأعباء المادية للعائدين المهجرين قسراً بفعل النظام البائد.