وزير الصحة السوري يفتتح 5 مراكز صحية في ريف إدلب

وذكرت قناة وزارة الصحة على التلغرام، أن افتتاح المراكز الصحية جاء خلال جولة ميدانية قام بها الوزير العلي اليوم الإثنين إلى محافظة إدلب، مشيرة إلى أن المراكز الصحية الجديدة توزعت في بلدات آفس، ومعر دبسة، والتح، ومعصران، وحيش، في ريف المحافظة، وذلك بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الأولية لكل المناطق.