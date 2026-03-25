إطلاق نظام “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code) في حماة لتسهيل عمل الرقابة التموينية

حماة-سانا

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة تفعيل نظام “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code) عبر إلصاق رموز خاصة على المحال والفعاليات التجارية، لتوثيق بياناتها وتسهيل عمل الرقابة التموينية، وذلك بهدف توثيق السجل التجاري، وضمان توافر البيانات الأساسية للفعالية.

وفي تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أوضح المراقب التمويني في المديرية أحمد نبهان أن دوريات حماية المستهلك تنفذ حالياً جولات رقابية على مختلف الأسواق في حماة بغرض تزويد المحلات والفعاليات التجارية بلصاقة نظام (QR ) لتقييم نشاط الفعاليات، والرد على شكاوى المواطنين التي يتعامل معها المراقبون التموينيون، في مواضيع الجودة أو السعر، مشيراً إلى أن اللصاقة تمكن المراقبين أو المستهلكين من مسحها ضوئياً عبر الهواتف الذكية، لمتابعة شكواهم أو تقييم عمل الفعالية.

بدوره بلال الشماع صاحب محل تجاري، أفاد بأن عناصر مديرية التجارة الداخلية، والمراقبين التموينيين زاروا محله ووضعوا عليه رمز الكود، لمساعدة وإرشاد الزبائن للدخول للباركود، وتقييم المعاملة والنشاط التجاري له، أو تقديم شكوى دون حاجتهم لمراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص، وبما يحفظ حقوق الجميع.

وكثفت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في حماة جولاتها الرقابية على الأسواق مؤخراً، ولاسيما خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد لضبط أي مخالفة تضر المواطنين والمتعلقة بصلاحية وجودة وسعر السلع والمنتجات المتداولة.