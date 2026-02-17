سوريا وتركيا تبحثان في أنقرة تعزيز التعاون الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات

photo 2026 02 17 18 41 11 سوريا وتركيا تبحثان في أنقرة تعزيز التعاون الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات

أنقرة-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وزير الصحة التركي البروفيسور كمال ميميش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة، آفاق تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وسبل تطوير البنى التحتية للمستشفيات والمؤسسات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات المتعلقة بتوفير المعدات الطبية والأدوية، وتدريب الكوادر، وتطوير الخدمات الصحية.

photo 2026 02 17 18 41 23 سوريا وتركيا تبحثان في أنقرة تعزيز التعاون الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات

وأضافت الوزارة: إن الجانبين اتفقا على تسريع الخطوات التنفيذية لاستكمال العمل في “مشفى حلب” والقسم القديم من مشفى دمشق لأمراض القلب وجراحته، بما يتيح وضعهما في الخدمة في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استعرض الوزيران آليات تنسيق الجهود وتبادل الخبرات الطبية والتقنية، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وكان وزير الصحة بحث في كانون الأول الماضي مع وفد من وزارة الصحة التركية برئاسة مدير القسم الخارجي مصطفى تاشكن، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.

photo 2026 02 17 18 41 26 سوريا وتركيا تبحثان في أنقرة تعزيز التعاون الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات
الوزير الشيباني: نرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تصل إلى روما للمشاركة بمراسم ‏تشييع قداسة البابا فرنسيس
وفد اقتصادي سوري يرأسه وزير الاقتصاد والصناعة يبدأ زيارة إلى تركيا
سوريا وقطر تبحثان التعاون الأمني المشترك بين البلدين
في إنجاز نوعي.. فريق طبي ينجح بإزالة ورم دماغي لمريضة ستينية في مشفى الشفاء بإدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك