سوريا وتركيا تبحثان في أنقرة تعزيز التعاون الصحي واستكمال مشاريع المستشفيات

أنقرة-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وزير الصحة التركي البروفيسور كمال ميميش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة، آفاق تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وسبل تطوير البنى التحتية للمستشفيات والمؤسسات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات المتعلقة بتوفير المعدات الطبية والأدوية، وتدريب الكوادر، وتطوير الخدمات الصحية.

وأضافت الوزارة: إن الجانبين اتفقا على تسريع الخطوات التنفيذية لاستكمال العمل في “مشفى حلب” والقسم القديم من مشفى دمشق لأمراض القلب وجراحته، بما يتيح وضعهما في الخدمة في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استعرض الوزيران آليات تنسيق الجهود وتبادل الخبرات الطبية والتقنية، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وكان وزير الصحة بحث في كانون الأول الماضي مع وفد من وزارة الصحة التركية برئاسة مدير القسم الخارجي مصطفى تاشكن، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.