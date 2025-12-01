الداخلية السورية تشارك بندوة دولية في بوخارست حول الجرائم البيئية وأثرها على الأمن

بوخارست-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في أعمال الندوة العلمية بعنوان: “تأثيرات الجرائم البيئية الناشئة على الأمن”، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة الرومانية بوخارست، بالتعاون مع الحرس الجمهوري الروماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية.

وضم الوفد السوري عدداً من كبار ضباط الوزارة، من بينهم قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت، وقائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، وعدداً من الضباط المختصين في هذا المجال.

تناولت الندوة مناقشة محاور متعددة تتعلق بالجرائم البيئية الناشئة وتأثيراتها على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، كما بحثت سبل تطوير آليات الوقاية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها.

كما شهدت الندوة عرضاً لتجارب دولية رائدة في مجال حماية البيئة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تلحق الضرر بالنظم البيئية، مع التركيز على دور الأجهزة الأمنية في دعم استراتيجيات الحماية البيئية وفق أحدث المعايير والممارسات المعتمدة.

وتأتي مشاركة الوفود السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية في إطار السعي لتعزيز حضور البلاد على الساحة العالمية، وزيادة التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.